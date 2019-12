Estela Grande, duodécima concursante expulsada de 'GH VIP 7' frente a Adara

La noche del jueves 5 de diciembre, 'GH VIP 7' celebró su decimocuarta gala, la última en la que una concursante resultaría expulsada por nominación, en un duelo disputado entre Adara Molinero y Estela Grande tras la salvación de Mila Ximénez cuarenta y ocho horas antes. Finalmente, los votos de la audiencia convirtieron a Estela en la última expulsada antes de la final.

Estela Grande y Adara Molinero en la sala de expulsión de 'GH VIP 7'

"Estoy fuerte para irme y para quedarme", aseguró Grande, antes de conocer la decisión del público. "Se habrán alterado algunas cosas, pero sé que hay ciertas cosas buenas que no van a cambiar", añadió la concursante, antes de que Jordi González señalara a Adara que "te queda mucha plancha", antes de anunciar el nombre de la duodécima expulsada, dados sus encuentros previos con Hugo Sierra y Gianmarco Onestini.

"Estoy preparadísima para salir, creo que lo duro ahora habría sido volver a entrar. Tú sigue sintiendo. Apóyate en ellas porque son muy buenas y te van a apoyar", declaró Estela ante una emocionada Adara, a quien animó a contar con sus compañeras dentro de la casa. "Aquella vez que dije que no éramos amigas, no lo sentía", reconoció la concursante, al recordar la estrecha relación que ambas habían mantenido durante un tiempo.

"Sois increíbles"

"Me voy a mi casa, no me lo puedo creer. Ha sido mucho tiempo", declaró Estela, entusiasmada, antes de despedirse de Adara para dirigirse a plató, donde Jordi desveló que había sido expulsada con un 65,9% de los votos frente al 34,1% de Adara y su marido, quien confesó estar "muy orgulloso" de Estela, por lo lejos que había llegado. "Muchísimas gracias por haberme salvado, sois increíbles", declaró la concursante salvada a la audiencia.