Elena, madre de Adara, sobre la posible demanda de Hugo Sierra 'GH VIP 7': "Tenía que haber esperado"

La noche del jueves 14 de noviembre, 'GH VIP 7' alcanzó su undécima gala con Adara Molinero y el Maestro Joao en la cuerda floja, antes de que el vidente se convirtiera en el nuevo expulsado de la edición. Sin embargo, previo a ese momento, y ante la posibilidad de que Molinero fuera expulsada, Jorge mantuvo una conversación con Elena, madre de la concursante, sobre la entrevista que había concedido su yerno, Hugo Sierra.

Jorge Javier habla con la madre de Adara en la Gala 11 de 'GH VIP 7'

Al arrancar la conversación, Jorge Javier quiso saber si Elena había leído dicha entrevista y si le había gustado que hablase en dicho medio. "Es muy libre de hacer lo que quiera. Está dolido y ha tomado esa decisión", confesó la madre de Adara, que señaló que había "cosas peores". "Ya lo ha dicho él, que ha puesto una demanda" añadió la defensora de la concursante, quien vaticinó que le iba a "impactar" a su hija cuando saliera del reality, mientras que ella confesó sentirse "muy perdida".

"Yo no me esperaba esto. Los pasos que dé después, no lo sé. Estoy un poco en shock desde ayer por la noche que me lo comentó", desveló Elena, quien relató que había hablado con Sierra la noche anterior, momento en el que le contó que habría interpuesto una demanda para conseguir la custodia de su hijo. "No me gustó. Pienso que tenía que haber esperado a que ella saliera y hubieran tenido esa conversación. También entiendo que es muy lícito que lo haga, porque ha visto y oído cosas que no le han gustado", reconoció la defensora, quien señaló que había esperado que Hugo "no diera ese paso". "Dijo que era lo que salía", desveló Elena, cuando Jorge Javier preguntó si le había comentado a Sierra dichas impresiones, antes de señalar que Hugo ni le gustaba ni le disgustaba.

"Estoy moviendo mis hilos"

"Hugo dice que tiene todo el apoyo del padre de Adara", señaló entonces el presentador, recordando la entrevista. "Creo que el padre de Adara a quien apoya es a su hija", opinó la madre de la concursante, quien matizó que no tenía relación con el padre. "Yo no sé en qué términos habrá hablado con él", reconoció Elena. Jorge Javier declaró entonces que, en situaciones de separación, se esperaba que mirasen por "el bien del menor", que no se usara "como un arma" y prevalecieran los derechos del niño, algo con lo que la invitada estuvo absolutamente de acuerdo. "Ha dado este paso, pero no sé muy bien qué paso ha dado. Estoy un poco descolocada y estoy moviendo mis hilos para cuando salga Adara", admitió Elena, que se mostró preocupada por la situación. "Hugo sin querer venir a este programa, lo invitamos cada semana, pero no quiere asistir", informó Jorge Javier, dando por concluida la conversación.