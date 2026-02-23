Serie relacionada
Aunque 'Cuéntame cómo pasó' llegó a su final en noviembre de 2023, la sombra de una continuación de la ficción se extiende por este proyecto. Si ya sonaba la idea de hacer una película que exprimiera un poco más la serie, Ana Duato terminó de confirmar este proyecto cuando hace una semanas aseguró que estaban trabajando en dos capítulos especiales.
Elena Rivera ha sido preguntada sobre esta cuestión y la actriz, que durante muchos años dio vida a Karina, ha ofrecido su punto de vista sobre la idea de retomar 'Cuéntame', aunque sea de forma puntual. "Revivir algo tan redondo, un final tan perfecto, es cargarse el legado de esa serie. No lo toques. Esa es mi opinión", expresaba con claridad en Vaya Vaina.
"Te puedes cargar un legado maravilloso y es una serie que no es fácil en prime time haber estado tantos años manteniendo un nivel", comentaba la protagonista de otros proyectos como 'Perdiendo el juicio'. "Se ha ido reinventando teniendo un nivel impresionante. La última temporada fue emocionante y preciosa con un final que no hay mejor que ese para mí. Creo que revivir esta serie... Te cargas el legado".
Aída', queda muy cerca, pues 'Aída y vuelta' ha llegado 12 años después del final de la serie.
Las declaraciones de Ana Duato
A principios de febrero, Ana Duato aprovechó la presentación de 'La fiera', la película de su hijo Miguel Bernardeau, para informar ante los medios que se estaban preparando dos capítulos de 'Cuéntame cómo pasó' por la celebración de su cuarto de siglo: "Dos capítulos que son homenaje a 25 años. Este septiembre hace 25 años que estrenamos 'Cuéntame' y yo creo que es un homenaje muy bonito para los espectadores, lo primero, y para todos nosotros".