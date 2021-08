Durante la tarde del 17 de agosto de 2021, Miguel Frigenti apareció en el plató de 'Sálvame' con una información que podría dinamitar una famosa pareja. ¿El motivo? Él ha sido pillado en una aplicación para ligar que solo frecuenta gente con mucho dinero. "Hay que pagar, te tienen que aceptar. Solo un 8% puede acceder", explicaba el colaborador, antes de revelar que el chico del que hablaba era el novio de Tamara Falcó.

Paz Padilla enseña el Tinder de ricos a sus compañeros de 'Sálvame'

El resto del equipo del formato producido por La Fábrica de la Tele se interesó mucho en el funcionamiento de la sibarita app para conocer gente, mientras que Paz Padilla estaba callada y riéndose entre dientes. "A ella sí la seleccionaron", saltaba uno de sus compañeros, sonrojando a la presentadora. "Hay unos pedazo de tíos. Hace poquito que estoy apuntada. Mira qué guapa estoy yo", contestaba ella.

Poco tardaron Rafa Mora, Kiko Hernández y Chelo García-Cortés en levantarse para observar cómo era la red de ligoteo. "Te pueden expulsar de la aplicación en cualquier momento", advertía Frigenti mientras el resto estaba testeando el tipo de hombres que aparecían. "Mi hija me dijo que necesitaba empezar a conocer gente", explicaba Padilla, contando cómo decidió meterse en ella.

Para pasar página

Al confesar que la conductora formaba parte de esa app tan exclusiva, Laura Fa hizo la pregunta que la mayoría de la audiencia estaba pensando. "¿Has quedado con alguien ya?", quiso conocer la catalana. "Yo no he quedado con nadie, soy muy cortona", desvelaba la gaditana. "Hay unos tíos buenísimos, me gustan los nórdicos", puntualizaba Padilla, provocando un ataque de risa a sus compañeros del programa de Telecinco.