Anabel Pantoja se hace el test de embarazo en directo en 'Sálvame'

Kiko Hernández es sin duda, uno de los colaboradores más imprescindibles del programa presentando por Carlota Corredera. Pocas noticias ven la luz en 'Sálvame' que procedan del que fuese concursante de 'Gran Hermano' y más si se trata de una bomba como la que lanzó el pasado lunes 17 de junio, en la que revelaba que una de las colaboradoras presentes en el plató podría estar embarazada, una noticia que acabó convirtiéndose en la noticia del día en el formato de Telecinco.

Anabel Pantoja junto a Kiko Hernández y Carlota Corredera

Hernández aseguraba al comienzo del programa haber recibido una información "muy comprometida" de uno de sus compañeros. A medida que transcurría la tarde, este iba descartando a los allí presentes hasta que solo quedaron Raquel Bollo y Anabel Pantoja, momento en que decidió revelar la "bomba": "Este fin de semana, en el cumpleaños de Irene Rosales, Raquel Bollo comentó que estaba embarazada".

Una afirmación que Bollo rápidamente salió a desmentir: "No se lo he comentado a nadie porque es mentira, es algo que es absurdo negarlo, ya que no podría ocultarlo si lo estuviese". Por si sus palabras no fueran suficientes, la propia Irene Rosales llamó al programa de Telecinco para corroborar lo dicho por su amiga: "Es totalmente falso". Raquel Bollo no dudaba en hacerse una prueba de embarazi si así demostraba su verdad, aunque al final ha terminado negándose y pidiendo que confiaran en ella tras años demostrando "tanta credibilidad".

Anabel, ¿embarazada?

La negativa de la colaboradora provocó que su compañera Anabel Pantoja se ofreciese como voluntaria para realizarse el test en pleno directo. ¿El motivo? No malgastar el test ya que había sido comprado. Acompañada por la presentadora y Hernández al baño, Pantoja se puso a beber agua para después poder orinar sobre la prueba, una prueba que ha terminado siendo un fracaso ya que la sobrina de la tonadillera la hizo de forma incorrecta por lo que el resultado del test no ha sido válido.