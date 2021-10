La cita de 'Secret Story: Cuenta atrás' del martes 12 de octubre, dio la oportunidad a José Antonio Canales Rivera de hablar ante la audiencia en su línea de la vida. Una ocasión en la que el gaditano tuve muy presente a seres queridos como su abuelo o sus hijos, antes de que la organización lo animase a explicar un secreto "extra" que había compartido previo ingreso en la casa: "cambié el testamento de mi abuelo sin su aprobación".

La madre de Canales Rivera, atenta a las explicaciones de su hijo en 'Secret Story'

El programa mostró a Canales Rivera desvelando dicho secreto al comienzo de su gala, momento en el que algunos colaboradores se mostraron críticos con él, mientras que otros apostaban por escuchar primero la explicación del gaditano. Con la noche ya más avanzada, el concursante fue conducido a una sala, solo, con el fin de que expusiera su línea de la vida, en la que tuvo muy presente a su abuelo. "He puesto abuelo en mayúsculas, porque es la figura más importante que he tenido en mi vida", confesaba Canales Rivera. Las cariñosas palabras del gaditano sobre la figura de su abuelo, al igual que su emoción al hablar de sus hijos, llegaron incluso a contagiar a algunos presentes en plató, hasta el punto de que Gianmarco Onestini rompió a llorar, conmovido por el testimonio de Canales Rivera y el recuerdo de su propia abuela.

Unas declaraciones que la madre del gaditano, Teresa, pudo escuchar desde la propia casa, antes de que el programa mostrara de nuevo su secreto "extra": "ahora no lo habría hecho, porque tengo dos hijos", confesó Canales Rivera, para después arrancar su explicación. "Él me quería dar todo a mí", desveló el concursante, quien recordó entonces sobre su abuelo que "él ya estaba malito y yo le decía que se tenía que organizar". Canales Rivera compartió el hecho de que su abuelo había estado ingresado y, posteriormente, su propia madre había estado cuidando de él. "Él siempre me decía: 'con lo que yo tengo, ya no tienes que torear más, ya no os hace falta nada'", manifestó el concursante.

"Cambié mi nombre por el de mi madre"

"En ese momento, como mi madre iba a cuidarlo, que la gente sabe el sacrificio que eso supone, sin esperar nada a cambio más allá de lo que le correspondiera, cuando fuimos a la notaría, cambié mi nombre por el de mi madre", concluyó Canales Rivera, provocando que Teresa rompiera a llorar mientras Sobera le preguntaba si ella estaba al tanto de dicho detalle. "Sí. Ella y mis hermanos", contestó el gaditano, tras lo cual se deshizo en halagos hacia su madre. "Mi madre es campeona del mundo, es una mujer increíble con una educación que me sorprende a diario. Tiene una fortaleza física y mental que muchos desearían", soltó el concursante, describiendo a su progenitora como una persona "fuerte, capaz, inteligente y, sobre todo, cariñosa", antes de poder reunirse con ella por sorpresa.