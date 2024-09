Por Beatriz Prieto |

La tarde del miércoles 25 de septiembre, el equipo detrás de las cámaras de 'Ni que fuéramos Shhh' quiso sorprender a María Patiño y sus colaboradores en directo. Como estuvieron anunciando a lo largo del programa, pasadas las seis y media de la tarde, fue el propio David Valldeperas quien tomó la palabra para darles una buena noticia que desató las lágrimas de la presentadora: 'Ni que fuéramos shhh' presentará su candidatura para los Premios Ondas 2024.

El equipo de 'Ni que fuéramos shhh' celebra su posible candidatura a los Premios Ondas

, anunció Valldeperas, tras mencionar formatos ganadores como ' MasterChef ', ' La resistencia ' u ' Operación Triunfo '. Una noticia que despertó un aplauso entre los presentes ante las cámaras, entre los cuales Belén Esteban fue la primera en mostrarse feliz con la noticia, "por toda la gente que nos ve, por nosotros, por el equipo y".

"Sobre todo estoy emocionada por el equipo que hay detrás, que son los que curran y pocas personas son para todo lo que hacemos", añadió la colaboradora, con voz temblorosa. Además, Esteban defendió que "nos merecemos este Ondas porque sabemos lo que es hacer televisión. Nos encanta hablar sin ataduras", aunque se mostró conforme con la simple idea de poder acudir a la cita con todo el equipo para "vivirlo". Por su parte, Kiko Matamoros calificó la iniciativa como "un acto de optimismo importante", aunque también "un reconocimiento a lo que hacemos". "Somos nuevos pobres y con muy poco presupuesto, creo que hacemos juegos malabares para servir un producto entretenido, divertido, que gusta a la gente", agregó el colaborador.

"Es sentir que estamos vivos"

Marta Riesco confesó que "me haría una ilusión increíble" poder optar a un Ondas y recordó que "es un programa al que odié y del que ahora formo parte". "Ahora no es que estén arriba en cuanto a medios ni del canal donde se emite, pero sí que están arriba en cuanto al cariño de la gente", prosiguió la colaboradora, quien destacó especialmente el papel de Patiño. Valldeperas aprovechó las palabras de Riesco para preguntar la opinión de la presentadora, quien soltó "es que no puedo", antes de romper a llorar, incapaz de hablar. "Pero si solo nos presentamos, que no nos lo han dado", señaló Matamoros, a una Patiño consciente de ello, pero emocionada a pesar de todo.

Tras una pausa publicitaria, la gallega se mostró más sonriente y tranquila: "Me he emocionado pensando en lo que ha pasado y lo que hemos pasado. Y ya está, nada más. Que estoy muy contenta". "Es sentir que estamos vivos", añadió Patiño, tras lo cual fue el turno de Víctor Sandoval. "Creo que es un reconocimiento por parte nuestra de lo que estamos haciendo, de que estamos innovando. Nadie nos lo puede copiar porque somos genuinos", destacó el madrileño. Asimismo, el programa también quiso saber la opinión de varios colaboradores de la "Quickie ronda", que volvieron a desatar las lágrimas de Patiño con sus buenas palabras y deseos.