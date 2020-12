La emotiva sorpresa a la directora de 'Cuatro al día', que no puede ver a su familia en Navidad

Las Navidades de 2020 están siendo realmente extrañas para millones de familias que se han visto afectadas por las medidas que ha impuesto el Gobierno durante las cenas más importantes del año con la iniciativa de reducir la propagación del coronavirus. Este es el caso de Pilar Cerisuelo, directora de 'Cuatro al día', quien no podrá pasar las fiestas con sus padres en esta ocasión.

Pilar Cerisuelo habla con sus padres en 'Cuatro al día'

La periodista proviene de la Comunidad Valenciana, pero trabaja y reside en Madrid. Como muchos otros ciudadanos, no podrá reunirse con su familia durante las Navidades, por ello, el equipo de 'Cuatro al día' quiso tener un detalle con su directora. Después de un vídeo donde se mostraron imágenes de su infancia junto a sus padres, el espacio conectó en directo con un reportero que se encontraba en la casa de la familia de Cerisuelo, en Vila-real.

"Me acuerdo mucho de mi hija, que no puede estar aquí", lamentó el padre de la directora muy emocionado. Su madre también le dedicó unas bonitas palabras: "La queremos muchísimo y que pase el Año Nuevo con alegría, que nosotros estamos bien". Pilar no pudo evitar las lágrimas al ver en pantalla a sus padres, su hermana y su cuñado: "Pili, te queremos mucho. Queríamos darte está sorpresa para que te sintieses un poquito más cerca de tu familia", le confesó Joaquín Prat, presentador del espacio.

"Intento no llorar"

El 29 de diciembre, Manu Lajarín, reportero de 'Cuatro al día', visitaba una residencia de mayores en Valencia donde los ancianos estaban recibiendo la ansiada vacuna contra el coronavirus. "Es un día de muchísimas emociones en esta residencia. Parecía que nunca iba a llegar este día, que nunca íbamos a ver esta imagen, pero ya estamos aquí", expresó su felicidad ante el gran momento e incluso pidió el aplauso de la gente. "Bueno, Joaquín, es un día que de verdad... Intento no llorar pero es muy complicado. Ha sido sin duda un momento tremendo, muy emotivo", afirmó el reportero tras la vacunación de la residente más mayor.