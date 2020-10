Mónica, la joven negacionista de 'Cuatro al día', reaparece: "Nos merecemos una fiesta"

Una joven de 21 años residente en Talavera de la Reina se convirtió en protagonista de 'Cuatro al día' el pasado viernes 23 de octubre por unas polémicas declaraciones respecto al coronavirus Covid-19. Esta afirmó que pese a la pandemia ella sigue saliendo todos los fines de semana y no duda en hacer botellón con sus amigos y sin mascarillas. Unas palabras que indignaron a muchos y que convirtieron a Mónica en un personaje viral durante todo el fin de semana.

Pues bien, esta ha vuelto al programa y lo ha hecho para seguir reafirmándose en sus palabras. Ha querido pedir disculpas por si alguien se sintió ofendido, pero ha seguido manteniendo su discurso ante un Joaquín Prat que no daba crédito a lo que escuchaba. "Todos nos merecemos nuestra libertad, dependemos de esa libertad", ha empezado diciendo, para explicar que "yo por la calle sí llevo la mascarilla puesta pero en una fiesta me la voy a quitar y punto". "Solo vengo a decir que voto por la libertad que todos nos merecemos porque no somos marionetas de nadie", ha seguido, mientras Prat intentaba hacerle entender que era no era el camino.

Un sanitario habla con Mónica en 'Cuatro al día'

"Las críticas me la resbalan"

"Los políticos nos utilizan, juegan con nosotros", ha seguido, para después responder de forma tajante a los que le han criticado. "Yo no como de la gente y las críticas me la resbalan porque no como de eso. Yo solo quiero la libertad de los jóvenes porque nos merecemos una fiesta, llevamos todo el verano sin salir porque a los políticos les dio la gana jugar con nuestras libertades", ha seguido diciendo. Joaquín Prat ha seguido dialogando con ella pero rápidamente se ha dado cuenta que iba a ser imposible cambiar su parecer en ese instante.

La dura respuesta de un sanitario

Por ello, el programa ha contado con una conexión con un sanitario del SUMMA que sufrió coronavirus y que tuvo que ser intervenido de la tráquea. Este le ha recordado a Mónica que él también tiene amigos y familia a los que hace mucho tiempo que no ve en persona y, entre lágrimas, le ha pedido que deje de menospreciar a esos profesionales como él o su mujer (que es enfermera) que están cuidando de todas las personas que se han enfermado en los últimos meses y en las que ella no ha pensado ni un solo minuto.

"Eso no vale, a este virus se le gana con tres armas: responsabilidad personal, el respeto colectivo y la actitud que tengamos hacia la enfermedad; basta ya de tonterías, de negaciones. Entiendo tu cabreo con los políticos pero tía, ponte a estudiar, busca en la literatura mundial y no hagas caso a los políticos, debes tener responsabilidad y respeto", ha sentenciado el profesional. Por último, Mónica se ha indignado en que "me echéis la culpa a mí de todo" y ha seguido reiterándose en que simplemente "estoy defendiendo un poco mi libertad y la de los jóvenes". Un discurso que ni Prat, ni el profesional médico ni posiblemente la mayor parte de de la audiencia de 'Cuatro al día' ha entendido.