El emotivo reencuentro de Amaia y Aitana sobre el escenario tras 'OT 2017', con guiño a Bisbal

Por Redacción |

"Me moriré de ganas de decirte, que te voy a echar de menos". Esta fue una de las últimas estrofas que ambas cantaron juntas encima de un escenario, allá por diciembre de 2018. Pero, de pronto, hemos sentido como si retrocediésemos más de siete años para vibrar con esa mágica conexión que vivimos como espectadores de las galas de 'Operación Triunfo 2017'.

Aitana y Amaia durante la gira de 'OT 2017'

Este domingo, 23 de febrero de 2025,, dos de las grandes estrellas de la novena del talent show de Gestmusic. Dos viejas amigas de la Academia que volvieron a cantar frente a frente, pero esta vez no fue 'Con las ganas' de Zahara sino 'La canción que no quiero cantarte', el tema incluido en el disco de Amaia 'Cuando no sé quién soy'.

Coincidiendo con la segunda parada de la gira 'Si abro los ojos no es real', Amaia invitó a Aitana a su concierto, sorprendiendo a todos los asistentes que no esperaban ver a la segunda clasificada de 'OT 2017'. La de Pamplona comenzó cantando el tema sin avisar de lo que se avecinaba, pero cuando acabó de interpretar la primera estrofa, fue ella misma la que presentó a su compañera: "Aiiitaana". En ese mismo instante, el público entró en cólera y no dejaron de corear la letra de 'La canción que no quiero cantarte'.

Cruce de piropos

La actuación terminó con un pequeño fragmento del estribillo de 'Ave María', el primer single de David Bisbal tras 'OT 1', que tantas veces ha sido versionado Amaia en sus conciertos. Tras el aluvión de aplausos, Aitana confesaba cómo se sentía por volver a coincidir con ella sobre un escenario: "Gracias por invitarme. Qué ilusión, estoy hasta nerviosa, hacía mucho que no nos veíamos, pero estoy superorgullosa de todo lo que estás consiguiendo".

"Es increíble que hayas llenado el WiZink y que lo estés haciendo todo tan increíblemente tú. Mola un montón", le seguía piropeando Aitana, que está acostumbrada a llenar estadios. "Pues tú ni te cuento, guapa", respondía Amaia entre carcajadas del público. "Y a ver qué hacemos ahora", comentó la pamplonica cuando su invitada abandonó el escenario, antes de continuar con el bloque final del concierto.