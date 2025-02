Por Pablo Fernández Pérez |

Aitana está de estreno. La cantante catalana está en mitad de la promoción de un documental que se estrena el día 28 de febrero sobre su propia vida, o, por lo menos, sobre una parte reciente. Por ello, visitó 'La revuelta' para hablar sobre el tema y, además, visibilizar sus problemas de salud mental, ya que fue diagnosticada con depresión en 2024.

Aitana en 'La revuelta'

En el momento en el que la cantante le daba su regalo a David Broncano : "Es una mariposa porque se llama 'Metamorfosis' el documental, porque". Después, aseguraba que 2024 había sido "un año complicado". "No me puedo quejar, pero es verdad que, bueno,y estás llorando todo el tiempo, vas al psiquiatra y", reveló Aitana.

A su vez, la artista contó que estaba aprendiendo a pilotar aviones, pero que no lo había conseguido aún porque "le daba miedo hacerse las pruebas médicas". Esto introdujo otro problema de salud mental que la cantante sufre: la hipocondría. "Soy nivel extremo máximo, cosa que no sabía antes y me lo estoy tratando ahora. Por el docu me di cuenta de que se me estaba yendo un poco la pinza y no era consciente (...) No era normal la cantidad de enfermedades que pensaba que tenía", confesaba. "Yo he llegado a estar de vacaciones comiendo con mi familia y pensar que era mi última cena con ellos. Os reís pero es una enfermedad", añadía.

Está en proceso de mejora

"Estoy en el proceso de estar mejor. Esto no se cura de un día para otro, faltaría más", aseguraba la cantante. "Estoy con medicación y oye, superbién (...) Estoy muchísimo mejor, lo noto un montón, cada vez le encuentro más sentido a muchas cosas", afirmaba. Para concluir, agradecía a su familia el apoyo y la sujeción en esos momentos difíciles.