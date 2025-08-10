FormulaTV
'Emparejados': Bertín Osborne, Paz Padilla o Victoria Federica, entre los invitados de su nueva temporada

El programa de Joaquín Sánchez y Susana Saborido vuelve a Antena 3 con rostros muy conocidos en una nueva entrega cargada de humor y confidencias.

'Emparejados': Bertín Osborne, Paz Padilla o Victoria Federica, entre los invitados de su nueva temporada
©Atresmedia
Por Julia Almazán RomeroPublicado: Domingo 10 Agosto 2025 13:46 (hace 7 horas)

Antena 3 ha empezado a calentar motores para el regreso de 'Emparejados', el formato presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido que, tras su estreno el pasado año, se consolida en la parrilla con esta nueva entrega. El programa, que en su debut reunió a Jesulín de Ubrique y María José Campanario, vuelve con un abanico de parejas que no dejará indiferente a nadie.

Bertín Osborne junto a su hija Alejandra en la nueva temporada de &#39;Emparejados&#39;

Bertín Osborne junto a su hija Alejandra en la nueva temporada de 'Emparejados'

En esta nueva etapa, la lista de invitados incluye combinaciones tan variadas como Bertín Osborne junto a su hija Alejandra, Loles León con su inseparable amiga Bibiana Fernández, Carmen Morales y su hermana Shaila Durcal o los humoristas José Corbacho y Paz Padilla. También habrá hueco para parejas sentimentales como la de Manuel Díaz El Cordobés y Virginia Troconis o amistades mediáticas como Victoria Federica con Rochi Laffón.

El regreso se produce después de que el especial emitido en septiembre de 2024 consiguiera un notable 14,1% de cuota y 847.000 espectadores, plantando cara al estreno de 'Gran Hermano' en su versión anónima. Pese a no liderar la franja, la buen acogida del público y la química entre los presentadores han sido clave para que Atresmedia apueste por nuevas entregas del formato.

Loles León se une al elenco de parejas para la nueva temporada de &#39;Emparejados&#39;

Loles León se une al elenco de parejas para la nueva temporada de 'Emparejados'

Entre bromas y confidencias, el humor volverá a marcar el ritmo del programa. Ya en la promo se ha podido ver a Loles León provocando las carcajadas en Joaquín, que bromea: "Miedo me da de la que se puede liar hoy aquí". Los invitados se someterán a pruebas, entrevistas y momentos de dating en los que el público del plató también será protagonista.

La apuesta de Antena 3 por el prime time

El éxito inicial de 'Emparejados' ha llevado a la cadena a situarlo de nuevo en el horario estelar, donde competirá con ofertas consolidadas de otras cadenas. La fórmula, que mezcla entrevistas distendidas con retos en pareja, busca repetir la buena respuesta en audiencia y consolidarse como uno de los espacios más frescos y divertidos de la temporada televisiva.

