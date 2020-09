Mayka y Pablo protagonizan un fuerte enfrentamiento en 'La isla de las tentaciones 2': "Más falso que Judas"

Las inseguridades y los celos han sido protagonistas de la entrega inaugural de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones'. El reality show de Cuarzo para Mediaset España ha vuelto y lo ha hecho con fuertes enfrentamientos entre las parejas. Un ejemplo es el que han vivido Mayka Rivera y Pablo Moya en los minutos previos a separarse e ir a vivir a sus respectivas villas. La elección que ha hecho el chico entre las solteras ha sido determinante para que Rivera haya cargado contra él, le haya insultado y le haya dejado muy claro que entre ellos no hay un futuro demasiado positivo.

Mayka y Pablo en 'La isla de las tentaciones'

Cuando los chicos han tenido que escoger entre las solteras a la elegida para su primera cita, Pablo ha optado por Dorothy, una joven pelirroja que no ha gustado nada a Mayka. "No hemos tenido mucho tiempo de hablar con las chicas. Esta mañana hemos tenido una conversación con algunas de ellas y yo elijo a Dorothy, su conversación me ha transmitido buen "feeling"", ha afirmado este para justificar su elección. "No lo dudes, nos lo vamos a pasar bien", ha sentenciado la soltera elegida, totalmente satisfecha de haberle "conquistado" en su primer acercamiento.

"¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Es más falso que Judas, chacho. ¡Qué falso, tío!", ha empezado a gritar Mayka, para después explicar el motivo de su enfado: está convencida que Dorothy es el prototipo de Pablo y por ello puede que ambos acaben teniendo algo. "¿Has oído decir que a mí me guste?", ha respondido este, a lo que Rivera ha replicado con firmeza: "¡Te va a gustar! Es tu prototipo, ¡venga ya! Si me da igual, yo sabía lo que iba a pasar, si es que te conozco". Unas palabras que no han gustado demasiado a su novio, que contemplaba atónito la escena.

"Soy muy inseguro"

"Parece que no me conoces, simplemente me llevo bien con ella", ha seguido diciendo Pablo, mientras su novia no atendía a razón alguna. "¿Crees que es guapa?", le ha preguntado ella, mientras el chico le explicaba que todas eran guapas, a lo que su novia ha sentenciado: "¡Me da asco la situación!". Posteriormente, Pablo ha confesado que cree que este enfrentamiento le pasará factura porque "soy muy inseguro y sé que le voy a dar vueltas a la cabeza los próximos días".