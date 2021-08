Los espacios de Telecinco han tratado durante todo el mes de agosto de 2021 el distanciamiento entre las mujeres que conforman el "clan Campos". La chispa que dinamitó la aparente calma entre ellas tuvo lugar en el plató de 'Sálvame tomate', cuando Carmen Borrego preparaba los platos que debía presentar junto a Kiko Hernández en 'La última cena'. Un comentario de la andaluza hacia su hermana terminó creando un cisma que no ha pasado desapercibido en Mediaset.

Carmen Borrego, Terelu Campos, María Teresa Campos y Alejandra Rubio

Terelu Campos compartió una fotografía en Instagram, donde daba ánimos a su hermana ante su participación en el programa culinario: "¡Saca lo mejor de ti, tu humor! No dejes que te lo amarguen por cualquier cosa". No obstante, la respuesta recibida no fue de su agrado: "No metas cañita. ¡Déjanos en paz! Tú a tu bola", sentenció Borrego. Desde ese momento, todo fue cuesta abajo y sin frenos.

Días después, la historia volvió a dar un giro: María Teresa Campos invitó a Kiko Hernández a su casa, para sorpresa de las hijas y nieta de la comunicadora: "Hablamos por la cercanía que tenemos, que no es de hace dos días, sino dos años. Que entre ahí mi nieta pues no lo entiendo...", aseveró la expresentadora de '¡Qué tiempo tan feliz!'.

Precisamente, fue Alejandra Rubio quien criticó las actitudes de Hérnandez: "Volvemos a que esto es televisión, su televisión y su mérito será meterse con la gente. Kiko, tú haces daño y yo te contesto, que quede muy claro". En esta trifulca, Terelu se posicionó del lado de su hija, quien evidenciaba desde 'Viva la vida' no entender las razones de que su tía Carmen se acercase a alguien que ha hecho tanto "daño" a su familia.

Terelu responde sin miedo, ¿se ha enfriado su relación con Carmen? ????



???? #VivaElVerano https://t.co/9HfTFyvIQw pic.twitter.com/3AWSxz7Cta — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) August 20, 2021

Frío reencuentro en 'Viva el verano'

Las hermanas tomaron asiento en 'Viva el verano' para protagonizar un encuentro un tanto tibio, que tampoco sirvió para solucionar nada: "No hay una ruptura absoluta, pero no puedo obviar la realidad. Las cosas no son como hace un año y pico", aseguró Terelu. Ambas reiteraron sentirse apenadas por todo ello, mientras que, un día después, Alejandra Rubio se mostró clara con Toñi Moreno: "No quiero que se lleven mal por mi culpa".