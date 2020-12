El entretenimiento en Atresmedia a examen: Carmen Ferreiro hace balance de 2020 y avanza los proyectos de 2021

A pesar de las complicaciones de 2020, Atresmedia cierra un año de éxito en el prime time de Antena 3, tanto en ficción como entretenimiento. Más allá de la revolución turca de 'Mujer (Kadin)', la cadena ha conseguido destacar en el prime time con programas como 'La Voz', que alcanzó los 2,7 millones en su final, siendo la más vista del formato desde 2016; 'Tu cara me suena', que mantiene un 18,9% y 2,5 millones de espectadores de media tras 8 ediciones; o 'Mask Singer: adivina quién canta', cuyo estreno se convirtió en el mejor de entretenimiento en 8 años y mantiene una media de 23,3% de share con más de 2,8 millones de seguidores.

Pero los programas diarios de Antena 3 no se quedan atrás y continúan otorgando excelentes datos a la cadena. La versión renovada de 'Pasapalabra' ha conseguido mejorar la audiencia de su franja de tarde, con una media en diciembre de 20,2% de cuota de pantalla y 2.905.000 espectadores, mientras que 'El hormiguero' sigue sin rival en el access prime time.

FormulaTV ha hablado con Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia, para hacer balance del año 2020, marcado por la crisis del coronavirus, y analizar sus principales programas. Además, adelanta algunos detalles sobre los formatos que llegarán próximamente a Atresmedia, como 'Veo cómo cantas', 'Drag Race España' o 'Love Island', así como las nuevas temporadas de sus formatos estrella.

Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia

El éxito es producto de lo que hemos ido sembrando estos años

Hacemos un balance muy satisfactorio, estamos muy contentos. Aunque al final hay que seguir trabajando, porque esto es producto de todos estos años en los que hemos ido trabajando poco a poco sembrando. El 2020 ha sido un año marcado por una pandemia mundial y muy difícil desde nuestro punto de vista, porque hemos tenido que organizar el trabajo de otra manera, desde la distancia y con protocolos que nunca habíamos usado en los programas. Creo que los resultados que estamos cosechando, sobre todo en esta última franja del 2020, son producto del trabajo de muchos años. Estamos muy contentos.

Ha sido todo un acierto programar 'La voz' en la noche de los viernes, ¿había confianza en obtener este resultado?

Había confianza porque ya desde las grabaciones vimos que la química de los coaches era espectacular y también porque sabemos que el viernes es muy buen día para el entretenimiento. Esperábamos buenos datos, aunque nunca lo sabes hasta que lo programas. Todos confiábamos en que era un muy buen día.

'La voz' tiene larga vida y tenemos renovadas las tres versiones del formato

Sí, yo creo que 'La Voz' es un formato clave del entretenimiento y es un formato que hay que cuidar, que hay que mimar. Hay que saber renovar en la justa medida temporada tras temporada, para también ofrecerle novedad al espectador. Creo que eso lo hemos conseguido, introduciendo este concurso paralelo, generando novedad a través de los coaches... Creo que tiene larga vida y tenemos renovadas las tres versiones del formato. Estamos trabajando ya en las nuevas temporadas, viendo qué podemos aportar.

Los coaches de 'La voz senior'

La gran sorpresa del año ha sido 'Mask Singer', un programa con mucho potencial, pero, ¿esperabais estos grandes datos?

Siempre soy muy cauta con los datos de audiencia, pero estábamos muy contentos. Teníamos que haber empezado a grabar antes de la pandemia, pero con el confinamiento se paralizó todo y, pese a los meses que pasaron, ¡no se cayó nadie del casting! Esto es muy inusual y esto creo que también ha ilusionado mucho a las máscaras, a los personajes que hay detrás. Se ha generado algo muy especial que sucede muy de vez en cuando. Desde las grabaciones, el equipo... Yo lo he vivido con una especial ilusión porque veía que teníamos entre manos algo muy distinto. Luego nunca sabes cómo va a reaccionar el público, pero yo llevo muchos años en tele y creo que la novedad siempre se premia.

Vamos a ponérselo un poquito más difícil al espectador con la segunda edición de 'Mask Singer'

Siempre. En todos los formatos que hemos hecho en Antena 3 hay un salto cualitativo de la primera a la segunda temporada, porque aprendes todo y mejoras determinados aspectos; por lo que en 'Mask Singer' sí que habrá cambios que todavía no podemos adelantar. Probablemente alguno de mecánica para intentar sorprender al espectador, pero manteniendo la esencia del programa, porque creo que es muy poderosa y que la gente ha comprado este formato.

¿Creéis que se le han dado demasiadas pistas al espectador?

Sí, es una de las cosas que vamos a cambiar. Vamos a ponérselo un poquito más difícil al espectador. Está claro que una cosa es el plató y otra son las redes. ¡Hay muchos detectives! El equilibrio es ponerlo difícil pero tampoco imposible, porque entonces no jugarían desde casa. El reto es subirle un puntito de dificultad, porque además el espectador va a estar un poco más avispado que en esta temporada. Incluso los investigadores lo estarán.

Ha habido críticas en redes sociales por la hora de finalización de algunas de las galas.

Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos con intentar tener unos horarios razonables. Hacemos todo lo posible para que la duración de las galas sea sensata, pero también va a depender del día que te programen. Todo esto lo tendremos que ver de cara a la segunda temporada, pero sí que es verdad que la duración de 'Mask Singer' no es demasiada por su propia mecánica y su propia naturaleza, no van a ser galas muy largas.

Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra'

Otro de los grandes aciertos ha sido 'Pasapalabra', ¿os dio miedo que no terminase de encajar? ¿Le veis un largo recorrido?

'Pasapalabra' nació en Antena 3 y tuvo muchísimo en esta cadena. Creo que es un formato que va a funcionar allá donde se emita, así que en ese sentido, miedo ninguno. Lo que sí teníamos claro era que teníamos que renovarlo y teníamos que pensar en el perfil de presentador que queríamos que reflejara el formato. Con un formato y una mecánica tan asentados, era importante buscar una novedad para el espectador que lo iba a ver en Antena 3 y creo que lo hemos conseguido con Roberto Leal.

Vamos a mantener la programación de las tardes en Antena 3

'¡Ahora caigo!' tiene ahora una media de un nueve y pico, es la segunda opción de la tarde. La tarde tiene un componente de rutina que hace que cualquier cambio en esa franja haya que estudiarlo muy detenidamente y '¡Ahora Caigo!', hoy por hoy, nos proporciona una estabilidad como segunda opción. Es evidente que todos queremos mejorar, pero puede ser en un futuro y pensándolo mucho. En principio, vamos a mantener la programación de las tardes, pero eso no quiere decir que haya cambios, porque cualquier cadena siempre está pensando en mejorar y la manera de llegar a liderar, pero amparándome en los datos, hoy por hoy es un sí. Además, la tarde es complicada porque está muy fragmentada, hay mucha oferta, distintos géneros... De momento nos da estabilidad y el día que hagamos un cambio será para mejorar.

Logotipo de 'Veo cómo cantas', la adaptación española de 'I can see your voice'

También vais a adaptar 'I can see your voice', un formato con ciertos puntos en común con 'Mask Singer', ¿cómo avanza la preproducción?

Estamos ahora en preproducción, empezaremos a producir a principios de año. Es un formato también coreano, uno de los puntos de unión que tiene 'Mask Singer'. También tienen en común que ambos son un guessing show, aunque salvando las distancias, porque este es un concurso con personas anónimas. Es muy divertido y hace partícipe al espectador, que es otra de las cosas que tiene 'Mask Singer'. Entonces genera un vínculo porque tú juegas al mismo tiempo que están jugando en plató y creo que eso ha venido para quedarse. 'Veo cómo cantas' estará presentado por Manel Fuentes.

Hablando de Manel Fuentes. Tras la complicada edición de 'Tu cara me suena' por el coronavirus, ya estáis pensando en la siguiente, ¿en qué punto está?

Estamos ahora en proceso de casting de la nueva temporada.

¿Existe la posibilidad de que Mario Jefferson esté en la novena edición? Es uno de los rostros más demandados en redes sociales.

Justo ayer salió su nombre, pero de momento no lo sabemos. Estamos buscando perfiles y Mario es un perfil interesante, que nos funciona históricamente en 'Tu cara me suena'.

Después de 'Mask Singer' y los sorprendentes concursantes, ¿seréis más exigentes con el casting de 'TCMS'?

Creo que el casting de 2020 de 'Tu cara me suena' ha sido muy bueno y tiene mucho mérito que después de diez temporadas sea tan bueno. Es un formato por muy exigente por la duración de las galas y por la entrega que exige por el tiempo de preparación que demanda. Hay perfiles que por disponibilidad, por problemas de agenda, no pueden hacer 'TCMS' aunque les gustaría, porque deberían implicarse durante meses y varios días a la semana. Pero yo estoy muy satisfecha con todos los castings del programa.

¿Habrá edición All Stars de 'Tu cara me suena'?

Sí, nos lo hemos planteado, pero llega el momento en el que te apetece ver caras nuevas. No está descartado y probablemente en un futuro lleguemos a hacerla, pero hoy por hoy seguimos sintiendo la necesidad de seguir viendo a gente a la que no hemos visto nunca en 'TCMS'.

¿Cómo van a convivir 'Tu cara me suena', las tres versiones de 'La Voz', 'Mask Singer' y 'Veo cómo cantas'? Son muchos talent shows.

No, porque tenemos también la edición de famosos de '¿Quién quiere ser millonario?', que llegará en 2021; tenemos 'El Desafío', que es un talent más físico, de pruebas... Realmente creo que Antena 3 tiene el catálogo de entretenimiento más variado ahora mismo de toda la televisión, con formatos y marcas muy poderosas. Hay una apuesta por el entretenimiento en Antena 3 y va a haber muchas noches con talents, más que en años atrás. Pueden convivir en la misma semana diferentes talents, es una cuestión de programación, pero al final es darle al espectador opciones todas las noches en prime time en nuestra cadena. Tenemos un tridente de éxito en las noches con 'Pasapalabra', 'Noticias Antena 3' y 'El Hormiguero'; así que queremos seguir dándole al espectador después de eso una opción en prime time de entretenimiento.

Soy una enamorada del directo, pero hay formatos que no lo justifican

A mí el directo me encanta. Es verdad que nosotros tenemos una ventana abierta directa con 'El Hormiguero' y en ese sentido no sentimos tanto la necesidad que puedan tener otras cadenas. Esta vez la final de 'La Voz' no se ha hecho en directo por temas de seguridad y de prevención. Pero sí que es verdad que yo soy una enamorada del directo, lo que pasa es que muchas veces hay formatos que no lo justifican. Si hay una votación del público, sí que tiene sentido, pero sino no lo tiene. Por ejemplo, la gala final de 'Tu cara me suena' la hacemos en directo, pero el resto las grabamos en falso directo. No es que no nos guste el directo, es que muchas veces realmente no está justificado, no tiene mucho sentido. Pero si surge un formato que tenga sentido en directo, por supuesto que lo haremos; el problema es que los formatos de entretenimiento por los que nosotros nos decantamos son muy elaborados, por eso están grabados.

Antena 3 lleva años sin tratar la crónica rosa en programas de prime time, ¿os planteáis retomarlo?

Ahora mismo no tenemos nada en perspectiva, pero nosotros siempre hemos dicho que no nos negamos a ningún género y haremos cualquier formato que nos ilusione y que pensemos que aporta algo nuevo y diferente, y que pueden enganchar al espectador.

'Love Island'

Estamos realizando la preproducción y buscando localizaciones para 'Love Island'

No tiene nada que ver. Tiene alguna similitud, pero es otra cosa. Por ejemplo, en 'Love Island' hay una conexión e interacción con el espectador en el sentido de que a través de la aplicación puede influir en las tramas, en cuanto a que pareja sigue junta. Pero no es tan parecido, porque aquí son solteros buscando pareja. Ahora estamos realizando la preproducción, buscando localizaciones, pero es un formato que esperamos estrenar en 2021.

En laSexta habéis apostado por el entretenimiento con 'Divididos', ¿qué os han parecido los datos de audiencia?

Los datos han sido un poquito cortos, nos hubiera gustado mantener la media de la cadena. Pero es una apuesta y como ejercicio está bien. Le daremos tiempo una vez que veamos cómo evoluciona.

¿Qué planes hay con 'Pesadilla en la cocina' y 'Te lo vas a comer'?

Con 'Pesadilla' estamos esperando a ver si llega la vacuna, porque grabar en estas condiciones en el sector de la hostelería merma mucho el formato. Nos gustaría volver a grabar cuanto antes, pero queremos ser cautos y respetar todas las medidas de prevención.

Se está potenciando mucho la plataforma Atresplayer Premium. ¿Cómo se plantea 'España Drag Race'?

Es un formato magnífico, porque creo que era necesario hacerlo en España. Estamos iniciando la preproducción y queremos que sea una versión a la altura de otras internacionales, y que haga justicia a la versión original.

'España Drag Race'

¿Va a ser muy fiel al formato original o se adaptará al tipo de drag que hay en España?

Claro, lo primero que nos ha pedido la gente de 'RuPaul's Drag Race' es que sea la versión española, con las características propias del país. Lo que se va a respetar es la esencia del formato, el look que es muy poderoso, todas las pruebas que se hacen... pero luego tendrá unas características que lo harán único.

¿A nivel entretenimiento tenéis algún proyecto más para Atresplayer Premium?

Ahora mismo nuestra gran apuesta es 'RuPaul'.

Atresmedia está apostando por recuperar viejos éxitos de ficción, ¿os planteáis algo similar en el ámbito de los programas? Como 'Top Chef' o, incluso, 'El gran juego de la oca'.

Bueno, ahora hemos vuelto con '¿Quién quiere ser millonario?' por el veinte aniversario. Yo siempre he pensado que un buen formato no tiene fin, muchas veces es cuestión de que descanse unos años y que vuelva adaptado al paso de los años. Pero por ahora no tenemos nada encima de la mesa.

¿Qué más proyectos de entretenimiento tiene Atresmedia?

Tenemos un año por delante muy poderoso, con grandes formatos como 'El Desafío', que creo es muy divertido, un programa familiar. Tenemos la edición con famosos de '¿Quién quiere ser millonario?', las nuevas ediciones de 'La Voz', la segunda de 'Mask Singer', una nueva de 'Tu cara me suena', 'Veo cómo cantas'... Hay muchos formatos y si vemos que hay otro formato novedoso lo haremos, pero por ahora creo que tenemos el año bastante lleno y bastante bien planificado.