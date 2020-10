Meritxell Estruch, directora de 'La isla de las tentaciones 2', explica cómo logró escaparse Melyssa

Un equipo de 80 personas perfectamente sincronizadas hace posible cada edición de 'La isla de las tentaciones', el reality de Telecinco y Cuarzo Producciones que en esta segunda edición está superando las expectativas y repitiendo el fenómeno protagonizado por Fani, Susana, Christofer y compañía. A los mandos se encuentra Meritxell Estruch, la directora del programa, que en esta entrevista para FormulaTV nos desvela las curiosidades y pormenores de las grabaciones en República Dominicana.

Junto a ella repasamos todo el proceso de producción, desde el casting a la edición, así como algunos de los hitos que se están produciendo en esta segunda edición. ¿Cómo logró escaparse Melyssa a Villa Montaña para plantar cara a Tom Brusse? ¿Por qué se decantan por participantes conocidos como Marta Peñate? ¿Cómo se gestionó la rápida incorporación de Alessandro y Patry? ¿Qué ocurrió con el casting de Hugo Pierna y María Sánchez, de 'GH 12+1'?

Así se grabó el inicio de 'La isla de las tentaciones 2'

¿Cómo se hace un casting de 'La isla de las tentaciones'?

El casting de 'La isla de las tentaciones' es lo más difícil de todo pero también es verdad que es la clave del éxito. Vemos a muchísimas parejas, pero a muchísimas, y es verdad que en esta segunda edición ha habido que saber filtrar. Llegan muchas parejas con el papel aprendido, muchas te la intentan colar y no son parejas reales... investigamos bastante su entorno, sus redes y demás.

Lo que más nos importa es cómo son ellos. Una vez hemos comprobado que son pareja de verdad, nos fijamos en cómo se expresan y en si están dispuestos realmente a entregarse a la aventura. No nos vale la típica pareja que lo que quiere es irse de vacaciones, queremos gente que se muestre como es, que nos deje entrar en sus sentimientos y que sepas que lo van a vivir de verdad.

Sí, queríamos perfiles que no se pareciesen a los de la primera edición. Teníamos muy claro que no queríamos a una Fani. Nos encanta y nos encantó cuando la vimos en el casting, queríamos personas muy potentes como ella, que se expresasen de verdad, pero que fuesen distintas. También queríamos que las historias de las parejas tuviesen fuerza por ambas partes. Aunque siempre hay una que resalta más que la otra, queríamos que ambas pudiesen llevar el peso del programa y que las dos villas fuesen potentes.

¿Por qué apostáis por una fórmula mixta de personas conocidas y personas anónimas?

El programa mueve a mucha gente en redes sociales y queríamos que esta segunda edición se convirtiese de nuevo en un fenómeno social. No es que sean famosos, son personas conocidas que te suenan de algo porque han salido en algún programa, y ayuda que al público les resulten familiares sus caras. Sobre todo entre los jóvenes, que son uno de los targets que más nos sigue.

Mucha gente piensa que seleccionáis a las parejas que veis con más propensión a ser infieles.

No, no es verdad. Buscamos que las parejas se quieran, aunque tengan muchos problemas. Evidentemente, todas están en un punto complicado de la relación o tienen un problema que solucionar, pero necesitamos que se quieran de verdad. En el casting, aparte de hacerles una entrevista juntos les hacemos una por separado porque queremos saber qué opinan del otro. Les preguntamos por el amor, por lo mejor de su pareja... Nosotros tenemos claro que este es un programa de amor. Luego la vida te puede cambiar, evidentemente se te puede cruzar a alguien y puedes dejar a tu pareja, pero para nosotros lo más importante es el amor.

Las parejas de la segunda edición piden sus primeras citas

Hugo y María, de 'GH 12+1', aseguran que estuvieron en la terna. ¿Qué pasó?

Vimos a muchas parejas, la verdad, y necesitamos que tengan algo especial. Tampoco tiene por qué pasar todo en esta edición. Hemos hecho dos castings para tres ediciones y en ese momento nos pareció que necesitábamos a otro tipo de pareja. Al final las cinco, en este caso seis, tienen que cuadrar. Cada una tiene que tener un perfil distinto, tanto entre si como por separado: cada chica debe ser diferente y, cada chico, también.

Amanda Rodríguez, de 'GH 16', afirma que también tuvo una propuesta sobre la mesa. ¿Buscabais un reencuentro con Marta Peñate?

No recuerdo que tuviésemos esa idea. También es que tenemos unos redactores que nos filtran y, después, hacemos el casting final con los subdirectores del programa, Ángel Ludeña y Avelino Alfaro.

Las parejas siempre viajan a República Dominicana por separado para que no tengan contacto antes de que comience la edición, como en todos los programas. Lo único que se graba antes de que empiece la experiencia en si son los planos bonitos que se ven en la cabecera y las cortinillas.

O sea que empiezan su experiencia casi recién salidos del avión.

Claro, al final van para someterse a esta prueba de amor, no podemos tenerlos de vacaciones (risas). Para ellos es una experiencia y nosotros no queremos perdernos contenido.

¿Cómo controláis que estén incomunicados los 30 participantes de cada edición antes de empezar?

Con mucha gente detrás, la verdad. Es muy complicado pero lo conseguimos. Se vuelca todo el equipo de producción y redacción, hablamos mucho entre nosotros para tenerlo todo controlado.

Todo un operativo para grabar los planos de Sandra Barneda en las playas

Te voy a preguntar por uno de los grandes hitos de lo que llevamos, ¿cómo logró escaparse Melyssa y llegar a Villa Montaña?

Ese momento es que fue muy fuerte, fue una locura. Me río cuando me preguntan porque es algo que nunca te imaginas que puede pasar. Estábamos grabando la hoguera de confrontación de Inma Campano y Ángel y, en ese momento, queda un equipo reducido en las villas. En las hogueras principales está todo el equipo potente, operadores y demás. De repente, me avisaron de que Melyssa ha llegado a Villa Montaña.

En ese momento se desata la locura directamente. Cuelgo el teléfono, me giro y le digo al equipo que Melyssa está en la otra villa. Se levantan todos, empiezan a correr... es lo que ha contado alguna vez Sandra Barneda. Empieza a desaparecer todo el mundo de la hoguera. Se fueron corriendo y, cuando llegaron a la villa, pararon a Melyssa. Sandra Barneda no sabía qué estaba pasando pero sabía que era algo muy fuerte. En algún momento miraba fuera de la hoguera pero nada, aguantó el tipo como pudo y, al final, le conté lo que había pasado. Alucinó.

Fue alguien de producción. Justo cuando llegaron, una persona de producción dijo "¡se acabó, se acabó!", que es lo que se escucha perfectamente. En ese momento se llevaron a Melyssa, acabó la hoguera por otro lado y hablamos con ella. Escaparse en este programa tiene consecuencias porque una de las reglas es no tener ningún contacto entre ellos, ni verse, ni hablar, porque condicionas también la experiencia de la otra parte.

¿Pero cómo es posible que Melyssa encontrase la otra villa?

No sé qué decirte. Ella dice que fue por su abuelo. Lo mantiene y lo va a mantener toda la vida. También te digo que es una urbanización cerrada y, si sigues el camino, no es tan complicado, todo comunica. Pero no sé, de noche... Yo tengo que creer lo que dice ella.

Recientemente se han incorporado Alessandro y Patry a 'La isla de las tentaciones 2', ¿eran los reservas desde el principio o barajabais varios perfiles y los elegisteis a ellos en función de cómo se estaban desarrollando las tramas?

Aless y Patry hicieron el casting al principio del todo y teníamos claro que nos gustaba la pareja. Eran potentes, Aless es conocido y sabíamos que, si tenía que entrar otra pareja, iban a ser ellos. Es verdad que aparte teníamos varias parejas porque claro, sobre todo en la situación en la que estábamos pueden pasar mil cosas. Pero siempre tienes un orden y queríamos que fueran ellos.

El equipo que hace posible 'La isla de las tentaciones'

¿Cómo se gestiona su incorporación tan rápida?

¡Milagros de producción! (Risas) Tal cual. El equipo de producción es la leche, es maravilloso y lo gestionó súper rápido. A Aless y Patry les apetecía muchísimo vivir la experiencia, antes de empezar a grabar les habíamos dicho que no podía ser pero tenían tantas ganas que no hubo ningún problema.

¿Nos quedan grandes momentos en esta segunda edición?

¡Por supuesto! Queda uno de mis momentos favoritos de todas las ediciones. En realidad, tengo dos momentazos que creo que van a ser virales porque son maravillosos. Son las típicas cosas que dices "es imposible que pase", y pasa. En el equipo comentábamos todo el tiempo que ya nos había pasado de todo y que no podía pasar nada más, pero no, siempre pasaba algo.

La tercera edición también será complicada pero a nosotros nos gusta el casting

Siempre es complicado pero depende todo del casting y, a nosotros, nos gusta.

A la hora de grabarlas, ¿cómo transitasteis de la segunda a la tercera edición?

Tuvimos unos días, como una semana, bastante tiempo. Había que preparar todo pero la mayor parte del trabajo ya estaba hecha. Cuando nos fuimos a República Dominicana ya lo teníamos todo planteado, producción lo tenía todo listo porque, si no, es imposible.

¿Y cómo está siendo el proceso de montaje a contrarreloj?

Como la grabación, dejándote el corazón, la vida y todo. El equipo de edición lleva tiempo trabajando, cuando nosotros estábamos grabando ellos empezaron a editar en paralelo. Cuando llegamos de vuelta nos pusimos con ellos también. Vamos un poco a contrarreloj pero nos gusta mucho el resultado y estamos muy contentos con esta segunda edición.