Así planeó Melyssa su fuga a Villa Montaña en 'La isla de las tentaciones': "He estado vigilando las cámaras"

La noche del miércoles 30 de septiembre, Telecinco emitió una nueva entrega de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', en la que las chicas se enfrentaron a su primera hoguera. Una cita que arrancó con Melyssa Pinto, quien acabó abandonando el lugar, entre lágrimas, tras ver como Tom Brusse besaba en la nariz a una de las tentadoras y dejaba que ella lamiera su nuca. Sin embargo, lejos de marcharse de forma definitiva, la participante regresó para ver el resto de vídeos, que acabaron con sus lágrimas para dar paso a la ira y, con el tiempo, incluso animaron a Pinto a saltarse las normas para acudir a Villa Montaña y enfrentarse a su pareja.

Melyssa comparte sus intenciones de ir a ver a Tom en 'La isla de las tentaciones'

El llanto de Melyssa, de hecho, conmovió a la propia Sandra Barneda, quien llegó a ofrecerle un abrazo de consuelo antes de seguir viendo imágenes en las que Tom se mostraba muy cercano con las chicas de la villa. "¿En qué momento le dije te juro por mi abuelo que no te voy a faltar al respeto? Me dijo que él tampoco me iba a faltar al respeto", lamentó la participante, quien señaló que "yo creía que no era así". "No quiero perderlo, pero no puedo perdonarle estas cosas", confesó Melyssa, cada vez más enfadada. "No puedo con mi vida, me quiero morir. Encima será caradura y me dirá que quiere pasar la vida conmigo", protestó Pinto. "Estás en un momento muy caliente emocionalmente, tienes que analizarlo todo", le recomendó entonces Barneda.

"Me siento muy mal, creo que Tom se ha portado fatal conmigo. Me prometió que no iba a hacer nada. Ha sido un shock, yo no lo conozco así. Siento que no me quiere y no me ha querido nunca", confesaba entre lágrimas Melyssa, ya de vuelta a Villa Playa, donde admitió que "todavía no me creo la situación, necesito encontrarle una lógica". De hecho, Pinto se pasó las horas siguientes llorando en su cama, sin dejar de contar con el apoyo de sus compañeras y de los solteros. Sin embargo, la participante fue incapaz de dormir, porque "cada vez que cerraba los ojos, lo veía con ellas. Estoy en bucle, todo el rato siento angustia". "Me he sentido muy apoyada por todos, me han dado consejos muy diferentes y no sé qué hacer", declaró Pinto ante las cámaras del programa.

"Le he pedido a mi abuelo que me guíe"

La desesperante situación de Melyssa la llevó incluso a compartir con sus compañeros sus intenciones de ir en busca de Tom para reprocharle su actitud. "Esta mañana he estado vigilando las cámaras y he estado a punto de correr", admitió Pinto, con la esperanza de hablar con su pareja. "¿Cómo te vas a ir si no sabes dónde está?", planteó uno de los solteros. "Yo sé que llegaría, es intuición femenina. Le he pedido a mi abuelo que me guíe y yo sé que llego", declaró Melyssa, convencida, mientras Mayka Rivera trataba de quitarle esa idea de la cabeza. "Quiero hablar con él", aseguraba Pinto, quien llegó incluso a manifestar sus intenciones de acudir al encuentro de Tom para "interrumpir ahora la fiesta que esté haciendo en su puta casa". Una promesa que Melyssa acabó cumpliendo, protagonizando así un tenso encontronazo con Tom, aún pendiente de emitir, que parece que tendrá consecuencias para la participante, al haberse saltado las normas del reality.