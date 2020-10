Noche de sexo en 'La isla de las tentaciones 2' con Tom decidido a dejar a Melyssa: "No quiero una vida así"

La entrega de este domingo de 'La isla de las tentaciones 2' quedó en lo más alto con Melyssa a punto de enfrentarse a la temida hoguera. El quinto programa comenzará con Sandra Barneda pronunciando su famoso "hay imágenes de Tom para ti" o, por el contrario, "no hay imágenes para ti". De hecho, no sería de extrañar que el reality penalizara a Melyssa sin imágenes por romper las normas y fugarse a Villa Montaña para plantarle cara a su novio.

Sin embargo, este no será el único plato fuerte del próximo programa de 'La isla de las tentaciones'. Tom está decidido a romper con Melyssa, especialmente tras la incursión en su casa de la que todavía es su novia. "Me hizo darme cuenta de que no quiero una vida así", le explica a Sandra Barneda en el avance. De vuelta a la villa, el marroquí continuará subiendo la temperatura con su tentadora, Sandra, y todo parece indicar que serán ellos quienes inauguren la temporada de sexo esta edición.

Primera noche de sexo en 'La isla de las tentaciones 2'

"Me muero", se escucha decir a la protagonista de la noche de pasión, que se cubre con las sábanas junto a su acompañante. En el adelanto, se ve también a Pablo descubriendo el beso de Mayka con Óscar y, cayendo tan hondo, que se plantea tomarse la venganza con Rosito, el peluche de la infancia de su novia que él atesora.

Las tentaciones continúan haciendo su labor y en el quinto programa Marta se besará con Dani y, Melodie, con Beltrán... o eso parece. "Te juro que mi pareja me da vergüenza", admite la alicantina sobre Cristian, que cree que su novia le hace sentir mal constantemente.

Lester y Alessandro, enfrentados por un conflicto del pasado

Lester, por su parte, empezará a hacer autocrítica y reconocer que no ha actuado del todo bien con Marta. Los problemas se le acumulan al canario con la llegada de la nueva pareja, formada por Alessandro y Patry, ya que arrastra un enfrentamiento del pasado con el italiano. "Mi novio y él no se llevan bien", desvelará Marta en la hoguera. "Algo habrá pasado, y me parece que tú sabes más de lo que estás contando", le reprende su nueva compañera. Por si esto fuera poco, la soltera Patri parece que dará calabazas a Lester y rechazará dormir con él.

Melyssa es la gran ausente del avance del quinto programa, y esto ha llevado a muchos en las redes a especular sobre su posible abandono. Sin embargo, cabe recordar que el programa de Cuarzo Producciones adelantó en sus inicios otras imágenes en las que la tronista se arrodilla ante Sandra Barneda pidiéndole ayuda, por lo que al menos le queda otra hoguera por delante.