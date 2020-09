Susi Caramelo: "Echo de menos los photocalls, pero en 'Caramelo' también estoy asalvajada perdida"

Susi Caramelo saltó a la fama gracias a sus revolucionarios reportajes dentro de 'Las que faltaban', en Movistar+. Este espacio llegó a su fin, pero la plataforma no quería desligarse de la colaboradora y se puso a trabajar rápidamente en un formato para ella como protagonista y así surge 'Caramelo'. Tras un aperitivo en julio con un especial dedicado al Orgullo LGTBI+, regresa el programa el lunes 28 con un sinfín de aventuras de Susi y su gente. Hablamos con ella para que nos cuente cómo se siente al tener un espacio capitaneado por ella pero sin que haya alfombras rojas en las que tanto disfruta.

Susi Caramelo, presentadora de 'Caramelo'

Antes de empezar, ¿cómo estás? Lo último que supimos de ti es que habías dado positivo por coronavirus.

Pues estoy muy bien, es que soy asintomática, he tenido mucha suerte y no he tenido ni fiebre ni ningún síntoma; nada. Entonces estoy muy contenta porque para lo que podría haber sido, estoy perfectamente. Tomo muchas vitaminas.

A ver si las vitaminas te ayudan a decantarte entre estas dos ideas: ¿Estás más contenta porque empieza ya de seguido tu programa o estás más triste porque se han acabado las alfombras rojas que tanto te gustaban?

Pues fifty-fifty, ¿eh? A mí las alfombras rojas me tiran mucho, ya lo sabes. Pero estoy muy contenta. Movistar me ha dado mucha libertad para hacer un programa que lo han adaptado totalmente a mi medida y estoy asalvajada perdida, o sea, que echo de menos los photocalls y demás, pero es que lo que estoy haciendo es tan divertido que tampoco me puedo quejar. Me lo estoy pasando bomba. Echo de menos las alfombras pero porque quería ir ya de invitada. Cuando me empezaron a invitar a las fiestas desde el otro lado, desde el lado de la alfombra, empezó todo el tema de la pandemia y ya no he podido ir a nada. Solo he ido a la premiere de una peli de María León y Silvia Alonso, que ha sido un evento ya después del confinamiento. Fue muy divertido porque me encontré a todos los compañeros con los que yo estaba en los photocalls y de repente me estabais entrevistando vosotros a mí. Entonces ya iba con mucho ganado, porque ya os conocía a todos e iba mucho más suelta. Me veo igual de suelta en ambos lados.

¿Cómo se crea 'Caramelo' y qué estructura se pretende llevar? En el primer programa vimos una parte de La Latina, luego la entrevista a Parada y al final el pregón de Chueca. ¿Es una estructura similar a la que se quiere mantener en cada entrega?

No, ¡qué va! Lo más chulo de este programa es que cada entrega es totalmente distinta, no vamos a seguir la misma escaleta en los programas. Siempre va a ver un invitado, un entrevistado, pero no va a tener absolutamente nada que ver un programa con el otro, entonces eso va a ser muy guay porque nunca vais a saber lo que os vais a encontrar en el siguiente. ¡Es que no lo sé ni yo! Es súper divertido.

¿Y no nos puedes adelantar algunos otros nombres que vayan a estar?

Es que eso quiero que lo veáis. Estoy intentando hacer una mezcla muy loca, mezclas que os van a sorprender y vais a decir: "¡Ostras! ¡Qué raro es esto!". Pero no te quiero avanzar nombres porque me hace mucha ilusión que os vayáis encontrando a la gente por el camino.

Susi Caramelo, en un imagen promocional de 'Caramelo'

En el primer programa, como invitado en la entrevista habéis tenido a Parada, pero tu amiga Araceli le ha eclipsado. ¡Esta mujer tiene un programa propio!

Bueno, es que Araceli ha sido un descubrimiento total. Yo quería mostrarle al mundo a Araceli, que yo la quiero mucho y es una vecina del barrio que a mí me hace mucha gracia, es muy auténtica. Me gusta la gente muy auténtica. Ayer estuve con ella y le dije lo que tú has dicho: se merece un programa. Lo que pasa que Araceli tiene un poco de pánico escénico, aunque no se le nota. Hay veces que le digo que quiero que salga más y me cuenta trolas para no salir. Tengo que estar todo el rato insistiéndole, pero tampoco quiero forzar a la gente. Cuando a ella le apetezca salir, ella va a tener ahí su hueco. Pero no vamos a forzarla porque Araceli es un alma libre de la vida. Tengo la suerte de que es mi vecina y la puedo ver todos los días, la queremos mucho en el programa. Yo la ficharía de colaboradora, pero no quiere. Yo estaba con miedo de que me la robara Netflix, pero no me la van a robar porque ella no quiere.

Si coincide con que tengo que grabar algo del programa con bajar al perro, pues aprovecho y lo saco en la tele

En 'Caramelo' apareces con tu perro, como Mercedes Milá en 'Scott y Milá', también de Movistar+.

La verdad es que yo no pretendo hacerle ningún guiño. Yo con Pablito voy a todas partes. Llevo haciendo stories en mi Instagram con él toda la vida. Pablito tiene seis años y siempre ha sido partícipe de mis redes. Ella hace el programa con su perro, pero el mío en el primer programa apareció porque hicimos la entrevista al lado del parque donde le bajo y tenía que salir. Lo veréis y aparecerá por ahí muchas veces seguro, porque el programa es mi vida y Pablito forma parte de mi vida, es mi hijo; pero tampoco es que vaya a salir con el perro siempre. Si coincide con que tengo que grabar algo y bajar al perro, pues aprovecho y lo saco. Lo sacaré cuando no moleste, porque mi perro ladra mucho, es muy pesado y hay veces que tenemos que dejarle en casa porque si no me come el programa.

En el primer programa quería dejarle claro a España que vuelvo a estar soltera

El el primer programa de 'Caramelo' mencionas varias veces a Israel Rodríguez, aunque él no sale en el programa. ¿Cómo le va a sentar a él todas esas menciones que haces de él por haberte dejado?

Ya no lo voy a mencionar más. Es que en el primer programa quería dejarle claro a España que vuelvo a estar soltera, entonces tenía que decirlo porque quería que la gente se enterara de que otra vez estoy en el mercado. Pero me encantaría que saliera, tenemos buen rollo y yo estaría encantada, porque siempre me alegra la vista. Entonces cuando él quiera salir que me llame sin problema y yo le hago un huequito. Le mencioné en el primer programa porque yo no tengo mucho filtro y a mí me gusta contarle a la gente mi vida, pero no puedo abusar tampoco, ¡a ver si me va a denunciar!

Susi Caramelo, con el logo de Movistar+

¿Te vamos a ver viajar en 'Caramelo' o va a ser siempre en Madrid?

Me vais a ver yendo por ahí. En el siguiente programa hemos ido a grabar a Barcelona, que queríamos grabar en la playa. Nos hemos ido a mi ciudad y van a aparecer dos amigas mías de toda la vida. Una de ellas es mi mejor amiga, mi amiga del alma, mi hermana, es una tía muy graciosa que tiene otro programa. A mí me gusta contar con gente de mi entorno. Es que independientemente de que sean famosos y demás, a mí hay gente de mi entorno, que es anónima, que me hace mucha gracia, que la quiero mucho y que tiene pedradas muy grandes. Mi amiga tiene una pedrada muy grande y mi mejor amiga Anabel tenía que salir.

Me gusta que aunque se menciona que estemos en una pandemia y se ve a gente con la mascarilla, en ningún momento es un tema principal. Este programa es como un oasis, ya que el coronavirus está en todos los programas de la tele.

Sí, vais a ver que apenas lo mencionamos. El tema está ahí porque es inevitable pero a mí me cansa mucho estar escuchando todo el rato hablar de eso. Que lo tenemos todos presente, pero no queremos hacer el programa en torno a esta situación. Que se olvide un poco la gente del tema al ver el programa.

Este año la gala de los Goya va a ser más emotiva y tranquila, por todo lo que ha pasado y no sé si habrá humor o no

Para acabar, ¿qué te parecen Antonio Banderas y María Casado de presentadores de los Premios Goya 2021? Es un cargo que tú tanto ansiabas.

A Antonio Banderas no le conozco tanto, pero María Casado a mí es que me tiene enamorada la verdad. Me llevo muy bien con ella, es una tía súper guay, me cae súper bien. Desde el primer minuto que la conocí es una cachonda absoluta y Antonio Banderas es un grande. Yo creo que lo van a hacer súper bien. ¿Que me hubiera gustado hacerlo yo? Sí, no te lo voy a negar, pero ellos son gente muy válida, muy profesional y estoy segura de que van a hacer una gala súper guay. Lo único que quiero dejar caer es que si me quieren llamar para hacer un monólogo para la gala o que alegre el patio de butacas, que yo estoy disponible. Pero yo creo que este año va a ser una gala más emotiva y tranquila, por todo lo que ha pasado y por toda la gente que hemos perdido por culpa de la pandemia. No sé si habrá humor o no, pero entiendo que será algo más sobrio.