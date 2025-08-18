Escándalo con Azúcar Moreno en un concierto: acusadas de "estafadoras" y abucheadas por su polémica actuación

Por Redacción | |

La localidad valenciana de Bétera y sus. Y no ha sido precisamente por el arrollador éxito de su concierto tras la presentación de las fiestas, sino por el revuelo generado en torno a las representantes de España en Eurovisión 1990 y participantes del Benidorm Fest 2022

Todo ocurrió el pasado martes 12 de agosto de 205, cuando el municipio daba el pistoletazo de salida a sus tradicionales fiestas con la presentación de las Obreras y los Mayorales 2025, nombre que reciben los festeros. Un acto previsto para las 23:00 horas que contaría, como broche de oro, con la actuación de Azúcar Moreno. Sin embargo, un importante retraso en el inicio provocó que el dúo interpretara únicamente cinco canciones antes de abandonar el escenario sin despedirse del público y sin cumplir con los 90 minutos acordados con la organización. Lo hicieron entre abucheos y escoltadas por la Policía, según relataron varios testigos.

Azúcar Moreno interpreta 'Postureo' en la primera edición del Benidorm Fest

Tal y como han denunciado varios vecinos en el programa 'Fiesta', el concierto apenas duró 20 minutos y recibió críticas por la ejecución de las hermanas Salazar en directo. "Cantaba más el del cajón que ellas, fue lamentable. Hubiera sido mejor sacar una orquesta, que esto nos ha costado a todos un buen dinero". Otro vecino lamentó: "Ha venido gente con nombre como David Bustamante y han hecho la actuación completa. Yo fui a pedir dos cervecitas y, cuando volví, ya había terminado el concierto".

La versión de Toñi Salazar

El colaborador Luis Rollán contactó en directo con Toñi Salazar para conocer su versión de los hechos. "Nosotras a ese escenario salimos cabreadas, claro que sí, pero porque nos tuvieron hasta las dos de la mañana esperando para actuar, y salimos por la gente. El organizador nos llamaba estafadoras y por ahí no paso, nosotras somos trabajadoras por los pueblos y a mucha honra. Somos muy generosas, demasiado, eso no lo cuentan. Nosotras somos artistas que vivimos de nuestra música honestamente y no nos merecemos que nos traten así", relató la artista mediante una llamada telefónica al programa de Telecicno.

Luis Rollán habló por teléfono con Toñi Salazar para aclarar lo ocurrido en Bétera

"No queremos polémica y no nos merecemos esto. Nosotras somos dos artistas que vivimos de la música humildemente. Trabajamos en los pueblos de toda la vida y estamos muy orgullosas de lo que hacemos". Su justificación se centra en una cuestión logística: "Nos teníamos que levantar a las 8 de la mañana para ir a Lugo, que está a casi mil kilómetros. Y ahí nos íbamos después a Cuenca". Por el momento, el Ayuntamiento de Bétera no ha emitido ningún comunicado oficial que aclare lo sucedido.

Rollán intentó defender a sus amigas ante las críticas recibidas: "A ellas les dijeron que tenían que estar listas a las ocho de la tarde. Después les dijeron que a las once, y finalmente salieron a las dos menos cuarto. Perfectamente podrían haberse negado, pero salieron y cantaron cinco canciones por deferencia al público". Sin embargo, según los asistentes, la actuación dejó una sensación general de decepción y desconcierto, con unos vecinos abandonados en un día tan especial para sus fiestas.