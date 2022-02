Miguel Ángel Muñoz visitó las instalaciones de 'El hormiguero' durante el jueves 10 de febrero para charlar con Pablo Motos. Entre los temas a tratar se encontraban los numerosos proyectos que tiene en marcha y el buen momento profesional que está viviendo. Además del estreno de la obra "El síndrome del copiloto", el natural de Madrid también habló con el presentador de su triunfo en la película-documental "100 días con la Tata", donde narra su infancia y cómo le marcó Luisa con quien creció. No obstante, un momento escatológico se convirtió en la anécdota más jocosa de la noche.

Miguel Ángel Muñoz

Más allá de los últimos trabajos profesionales de Muñoz, Pablo Motos también quería saber que le ocurrió en Boston: "Cuéntame cuando te cagaste haciendo la maratón de Chicago", le preguntó Motos. "Posiblemente, 'El hormiguero' es el sitio donde mejor lo he pasado y también donde peor" respondió entre carcajadas. Al principio, el intérprete se quedó pensativo: "¡Es que es muy vergonzoso esto!", afirmó. Después, se soltó y entró en todo tipo de detalles.

"Lo peor de todo, vamos a decirlo de una manera elegante, me voy de vientre. Me ha pasado mil veces que me he cagado encima muchas veces, las cosas como son y esta fue tremenda", recalcaba Miguel Ángel, avergonzado y entre risas. "Maratón de Boston, lesionado, desde el kilómetro 4 pasando por enfermería, peleando la maratón lo más grande y de repente en el kilómetro 9 o 10 veo una mujer que va flechada con un top y una braguita súper pequeñita. [...] De repente, me pasa y unos metros más adelante se para, [...] se va a un lateral, se baja la braguita y lo echa todo ahí al lado de la gente", relató el madrileño.

Allanamiento de morada

Unos kilómetros más adelante, al actor le sucedió lo mismo: "No había baños, había pasado unos baños hacía un kilómetro antes y me quedarían como dos kilómetros para los siguientes. No podía aguantarme, me lo iba a hacer encima. No hice lo mismo que la chica, sino que hice un allanamiento de morada", comentó, a la par que recordaba esa incómoda situación que vivió.

"Me metí en un jardín, allí me bajé los pantalones cortos, eché lo más grande exactamente igual que la chica y como no tenía como limpiarme. Cogí una hoja y me raspé lo más grande", comentó entre risas. "Pero lo peor de todo no es esto, lo que más ilusión me hace en las maratones, después del esfuerzo que es preparársela... Siempre voy con el móvil [...] y esto lo grabé. No se ve el marrón, pero se me ve la carita", concluyó.