España le otorga los 12 puntos del televoto a Israel

Por Cèlia Gallego |

El Malmö Arena ha vivido la gran final del Festival de Eurovisión 2024, un evento marcado por la polémica por la participación de Israel. De entre las sorpresas de la noche, destaca la victoria del suizo Nemo, pero también la decisión del televoto español de otorgar sus 12 puntos a Israel.

Eden Golan, representante de la televisión israelí

Los pronósticos previos a la gala situaban a otros países como favoritos para recibir los votos españoles, como Francia o Italia, representadas por Slimane y Angelina Mango respectivamente. Sin embargo,

"Hurracane", la canción israelí interpretada por Eden Golan, ya había generado controversia durante las semanas previas al festival debido a las tensiones políticas entre Israel y algunos países participantes. A pesar de ello, al parecer la actuación ha conseguido conectar con la audiencia española, que la posicionaron como la mejor de la noche.

Es demasiado pronto para saber qué repercusiones tendrá este resultado, pero lo cierto es que ha despertado muchas suspicacias entre los eurofans que no han tardado en mostrar su estupor. No obstante, ya teníamos pistas sobre lo que podría pasar después de que hace unos días, después de la votación de la segunda semifinal, la RAI filtrase por error (o no) el reparto de su televoto que mostraba un porcentaje extraordinariamente elevado para Israel, sobre todo en comparación con el resto de actuaciones.

Listado completo del televoto español

12 puntos - Israel

10 puntos - Ucrania

8 puntos - Croacia

7 puntos - Irlanda

6 puntos - Suiza

5 puntos - Francia

4 puntos - Italia

3 puntos - Armenia

2 puntos - Grecia

1 punto - Lituania

Tirón de orejas a RTVE

Durante la emisión de la Final, Yolanda Díaz, Vicepresidenta Segunda del Gobierno de España y Ministra de Trabajo y Economía Social, ha expresado su opinión en las redes sociales mediante un breve comunicado dirigido a Radio Televisión Española, responsable de la representación de España en el evento.

Díaz ha sido contundente al cuestionar que "nuestra televisión pública no puede permitir que un concurso que promueve la paz y la diversidad se convierta en un instrumento de propaganda en medio de un genocidio. Tomaremos las medidas necesarias para asegurar que RTVE no respalde nuevamente Eurovisión en estas circunstancias".