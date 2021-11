La tarde del 15 de noviembre una enérgica Sonsoles Ónega estrenaba con fuerza su nuevo programa 'Ya son las ocho'. El formato de actualidad de Telecinco comenzó con la presentadora y Omar Montes dentro de un ring de boxeo, lo cual cobró sentido a medida que avanzó la conversación entre ambos. El cantante habló de su complicada infancia y de sus comienzos en el mundo de la música, episodios recogidos en su serie documental 'El Principito es Omar Montes'.

Sonsoles Ónega, en 'Ya son las ocho'

Desde que se anunció el pegadizo vídeo promocional de 'Ya son las ocho', los espectadores no han parado de compartirlo y comentarlo mediante las redes sociales. La simpatía de la comunicadora diciendo "La hora más fresh" cayó con gracia entre el público. Asimismo, los seguidores de la presentadora no dudaron en expresar su opinión durante el estreno del espacio. Algunos comentarios positivos alabaron la actitud de Ónega al frente del programa: "Me ha gustado, solo por la frescura de Sonsoles", comentó un seguidor. Asimismo, otro señaló que se le había pasado el tiempo volando durante esa hora de duración.

Sonsoles Onega es siempre un SI ROTUNDO #YaSonLasOcho — REPESCA LUCIA PARIENTE (@loca_ojo) November 15, 2021

Me gusta el grafismo del "Fresh Noche" de #YaSonLasOcho.



Ese toque rosa de la versión nocturna de @yaesmediodiatv le queda que ni pintado al programa. pic.twitter.com/O0OGdJVVeR — M ???? (@casasola_89) November 15, 2021

#YaSonLasOcho pues a mi me encanta Sonsoles haga lo que haga lo hace bien — sentenci4 (@sentenc31) November 16, 2021

Se me ha hecho corto, luego me ha gustado. #YaSonLasOcho — Latía Lavara (@Catiscarlata) November 15, 2021

Por el contrario, algunos usuarios criticaron la poca "originalidad" del formato, incluso hubo quién se atrevió a predecir que no duraría mucho en emisión. Además, aseguraron que no había conseguido mantenerlos pegados a la pantalla: "Me da pena por Sonsoles, pero esto es algo insoportable". Por último, la audiencia coincidió en que el estreno había sido un caos debido a la falta de concordancia entre el logo que citaba "Fresh noche" en vez de el nombre del programa, como también por emitir la cabecera de 'Ya es mediodía' en lugar de la de 'Ya son las ocho'.

Me da pena por sonsoles pero esto es algo insoportable #YaSonLasOcho — María (Taylor's Version)???????????? (@meryopina) November 15, 2021

No llega a Navidad, es horroroso!!! — Llonguet (@Losnozalones) November 16, 2021

Un poco cutre este estreno, no? #YaSonLasOcho — Angie (@Angvanrue) November 15, 2021

Un estreno muy mediocre,no llegarán muy lejos,un coñazo.#YaSonLasOcho — encarnacion folgar l (@salambo1952_l) November 15, 2021

Se me hizo aburridisimo — FrAndromeda ?????????????????? (@FranGraciaZgz) November 16, 2021

Una visita muy especial

La periodista madrileña recibió una sorpresa que la emocionó notablemente: la presencia de su compañera y amiga Ana Rosa Quintana. La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' abandonó temporalmente la televisión tras comunicar que padece cáncer de mama. Aun así, decidió acudir al plató para mostrarle su apoyo y desearle suerte en su nueva andadura profesional. Dicho gesto emocionó a la comunicadora, quien no pudo evitar derramar alguna lágrima.