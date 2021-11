La tarde del lunes 15 de noviembre, Telecinco estrenó su última apuesta para la franja de las ocho de la tarde: 'Ya son las ocho'. El nuevo formato llegaba de manos de Sonsoles Ónega, quien tuvo muy presente a Ana Rosa Quintana en el arranque de la emisión, sin saber que, minutos más tarde, sería sorprendida por su equipo y por la propia presentadora, quien acudía para desearle suerte a su compañera y el resto de responsables del programa en su estreno.

Ana Rosa Quintana charla con una emocionada Sonsoles Ónega en 'Ya son las ocho'

Ónega recibía a su primer invitado, Omar Montes, en un ring, en el que le pidió permiso al artista para "que les hable a ella: Ana Rosa", después de que se cumplieran dos semanas desde que la reina de las mañanas anunciara su temporal retirada a causa del cáncer de mama que le habían detectado. "Hoy echo de menos tu abrazo, como el que me diste cuando arrancamos 'Ya es mediodía', así que el programa, hoy, va por ti", declaraba la presentadora, a raíz del hecho de que Montes había tenido la oportunidad de comer con Quintana el viernes anterior, a raíz del estreno de su documental, el cual está a cargo de la productora de la presentadora de 'El programa de Ana Rosa'.

Minutos más tarde, Miguel Ángel Nicolás se acercaba a Ónega para ponerla en pie, mientras le recordaba que "has empezado el programa mandando un saludo y un beso a una persona que nosotros queremos mucho", con voz emocionada. Fue entonces cuando, al acercar a la presentadora a las cámaras del formato, una entusiasmada y estupefacta Ónega descubría su inesperada visita y se fundía en un cariñoso abrazo con Quintana, al mismo tiempo que rompía a llorar. "Suerte. Enhorabuena a todos, es maravilloso", declaraba la recién llegada, ante su emocionada y agradecida compañera.

"Me ha emocionado verla"

"Siempre vengo, no podía faltar hoy", aseguró Quintana, a quien Ónega elogió señalando que "estás guapísima". "Va a ser un exitazo. Eres maravillosa y te va a ir muy bien", vaticinó la invitada, despidiéndose entre abrazos y besos de la presentadora y sus colaboradores. "Gracias, te echamos de menos todo el rato", le aseguró la primera, entre lágrimas, tras lo cual, de regreso a la mesa, la madrileña quiso dejar claro que "no me lo imaginaba". "Nos ha costado mantenerlo en secreto", reconoció Nicolás. "Me ha emocionado mucho ver a Ana aquí. Su bendición es necesaria para que las cosas funcionen. Antes decíamos que Omar Montes era el número uno, pero ella es el número uno", recalcó Ónega, antes de proseguir con el programa.