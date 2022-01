La llegada de un nuevo año siempre supone echar un vistazo a los calendarios de las distintas plataformas y canales disponibles para conocer los lanzamientos que los espectadores podremos disfrutar a lo largo de los meses, tanto nuevos como aquellos renovados o ya veteranos. El caso de Movistar+ no es ninguna excepción, y la compañía ya ha dado a conocer aquellas ficciones cuyo estreno ya estaría confirmado, a pesar de que algunas no tienen una fecha concreta.

Imagen de la segunda temporada de 'La Unidad'

A lo largo del nuevo año, Movistar recuperará varias series propias lanzadas estos dos últimos años, como son 'La Unidad', 'Nasdrovia', 'Paraíso' y 'Supernormal', que estrenarán sus segundas temporadas. En el ámbito nacional, además, la compañía está produciendo hasta cinco ficciones españolas nuevas, cuyo lanzamiento se prevé que se produzca este 2022: 'El gran apagón', 'El Inmortal', 'Rapa', 'Sentimos las molestias' y 'Todos mienten', cuya fecha de estreno está prevista para el 28 de enero, además de 'Crímenes, de Carles Porta' y la docuserie 'Raphaelismo', disponible a partir del 13 de enero.

En cuanto a los estrenos internacionales que llegan de la mano de Movistar, solo una de las ofertas hasta ahora conocidas es una novedad: el thriller británico 'The Responder', protagonizada por Martin Freeman ('Sherlock'), previsto para comienzos de 2022. Mientras, 'El descubrimiento de las brujas' llegará con su tercera y última temporada el 14 de enero, seguida por las sextas temporadas de 'Billions' y 'Outlander', que podremos disfrutar el 24 del mismo mes y el 7 de marzo, respectivamente. Además, tanto 'The Good Fight' como 'Better Call Saul' también llegarán a España a través de Movistar, ambas con sus sextas temporadas, aunque por el momento se desconoce la fecha exacta.

Estrenos de series

- 'Apagón' (Sin fecha)

- 'Better Call Saul' (T6 - sin fecha)

- 'Billions' (T6 - 24/01)

- 'Crímenes, de Carles Porta' (enero)

- 'El descubrimiento de las brujas' (T3 - 14/01)

- 'El inmortal' (Sin fecha)

- 'La Unidad' (T2 - sin fecha)

- 'Nasdrovia' (T2 - sin fecha)

- 'Outlander' (T6 - 07/03)

- 'Paraíso' (T2 - sin fecha)

- 'Rapa' (Sin fecha)

- 'Raphaelismo' (13/01)

- 'Sentimos las molestias' (febrero)

- 'Supernormal' (T2 - sin fecha)

- 'The Good Fight' (T6 - sin fecha)

- 'The Responder' (Sin fecha)

- 'Todos mienten' (28/01)

En distintos puntos de desarrollo

Álex García en el rodaje de 'El inmortal'

'Nasdrovia' aterrizó en Movistar a principios de noviembre de 2020 y, un mes más tarde, confirmaba su segunda temporada, cuyo punto de partida se sitúa seis meses después de que Edurne (Leonor Watling) disparase a Aleksei (Mark Ivanir) y cuyo rodaje no se inició hasta marzo de este mismo año. Con un elenco liderado de nuevo por Watling y Hugo Silva, el equipo de la serie concluyó su rodaje a finales de abril, después de haber pasado nueve semanas en distintas localizaciones de Bulgaria, Madrid y Avilés (Asturias), por lo que es muy probable que sea una de las primeras series originales que Movistar+ recupere este 2022, mientras que casos como la segunda temporada de 'Supernormal' aún no han comenzado su proceso de rodaje, por lo que es probable que sea una de las últimas en estrenarse este año.

Ya en el mes de julio, llegó el turno de 'La Unidad', que concluía entonces el rodaje de su segunda temporada tras 19 semanas de trabajo, en trece de las cuales trabajaron al mismo tiempo dos unidades, una a cargo de Dani de la Torre y la otra, de Oskar Santos. Todo un esfuerzo para abordar la continuación de la serie, en la que los miembros de La Unidad se enfrentan al reto de ser objetivo de los terroristas, al mismo tiempo que tratan de aclarar si hay un topo o no en el equipo. El 26 de agosto, 'El Inmortal' daba por concluido su rodaje, con Álex García en la piel del líder de la organización criminal Los Miami, conocida en la década de los 90 por estar implicados en el tráfico de cocaína y controlar las discotecas de Madrid. Una historia que se plasmará en ocho episodios de cincuenta minutos, para lo cual se ha llevado a cabo un rodaje de 17 semanas, en escenarios de Alicante como Altea, Denia, Jávea o Benidorm, tras arrancar en Madrid en el mes de mayo.

Ya a punto de despedir el año, 'Rapa' puso punto final a su rodaje, llevado a cabo en las localidades gallegas de Cedeira y Ferrol, donde grabaron la "rapa das bestas". Esta peculiar costumbre se convierte, en la serie, en la escena del asesinato de Amparo, alcaldesa de A Capelada, cuya investigación queda a cargo de Maite (Mónica López) y en la que Tomás (Javier Cámara), único testigo, es una pieza fundamental. Mientras, 'Apagón' daba el pistoletazo de salida a su rodaje a mediados de diciembre en Valdeluz (Guadalajara). La serie, basada en el formato original de Podium Podcast "El último apagón", recoge en cada uno de sus cinco episodios las consecuencias de un apagón energético en todo el mundo, a causa de una tormenta solar, por lo que cada uno cuenta con un reparto diferente e, incluso, con distintos directores: Rodrigo Sorogoyen ('Antidisturbios'), Raúl Arévalo ("Tarde para la ira"), Isaki Lacuesta ("Entre dos aguas"), Isa Campo ("La próxima piel") y Alberto Rodríguez ('La peste')

Unas producciones de festival

Segunda temporada de 'Paraíso'

Previo a su lanzamiento, Movistar ya ha tenido la ocasión de presentar algunas de sus próximas apuestas en distintos festivales a lo largo de los últimos meses. A mediados de septiembre, la compañía pudo mostrar el primer episodio de 'Raphaelismo', la serie documental sobre Raphael, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El artista fue uno de los presentes en la cita y, de hecho, ha cedido archivo fotográfico y audiovisual inédito para elaborar esta producción, a cargo de Movistar+ en colaboración con Dadá Films & Entertainment y Universal Music Spain.

Apenas un mes más tarde, llegó el turno de la segunda temporada de 'Paraíso', la cual viajó hasta el Festival de Sitges junto a su director y creador, Fernando González Molina, a quien acompañaban los actores Macarena García, Álvaro Mel y Begoña Vargas, además del director de fotografía Elías M. Félix y el director de Postproducción Isidro Jiménez. Una nueva tanda de episodios que comienzan su historia tres años después de los acontecimientos de la primera temporada, cuando otro grupo de No Muertos, los Novavis, aparece en Almanzora con el objetivo de destruir el pueblo para llevar a cabo un ritual.

Ya en noviembre, Movistar presentó otra de sus próximas novedades, 'Todos mienten', esta vez en el Festival Internacional de Cine de Almería, al que acudieron Pau Freixas, director y creador de la serie, junto a Irene Arcos, Lucas Nabor y Eva Santolaria, miembros tanto del reparto como del equipo de guion. Todos ellos forman parte de una producción de seis episodios en los que el thriller, el humor negro y el drama se mezclan en una historia protagonizada por cuatro mujeres que arranca cuando sale a la luz la relación que una de ellas, Macarena (Irene Arcos), mantiene con el hijo de su mejor amiga.