Por Alejandro Rodera |

Movistar Plus+ arrancará el mes de octubre por todo lo alto. Con títulos originales como 'El otro lado', 'Todos mienten' o 'Galgos' pendientes de estreno, la plataforma de Telefónica inaugurará la traca otoñal con 'La Mesías', una de sus producciones más ambiciosas hasta la fecha. Detrás de este proyecto, que ha participado en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, se encuentran Los Javis, que asumen un reto aún mayor que el de 'Veneno' al narrar la extensa historia de un joven que, tras ver un vídeo de música pop cristiana, siente el resurgir de un traumático pasado.

'La Mesías'

El amplísimo elenco de la ficción española está integrado, entre otros, por Roger Casamajor, Macarena García Amaia Romero , Albert Pla, Lola Dueñas Aixa Villagrán . A diferencia de las otras series originales lanzadas este mismo año,, por lo que se intentará convertir en un evento semanal. Otra producción propia que verá la luz dentro de poco es

En octubre veremos también 'La luz en la oscuridad', el nuevo trabajo de Carles Porta ('Crímenes'), que intentará seguir evolucionando el true crime con un formato de investigación que "parece una película, pero es real". Mientras tanto, en el apartado cinematográfico nos toparemos con proyectos patrios como "Extraña forma de vida", el último mediometraje de Pedro Almodóvar, o la comedia "Como Dios manda". Además, debutarán la apuesta de terror "El exorcista del papa", el thriller "Llaman a la puerta" o la inquietante "Piscina infinita".

Estrenos de series y programas

- 'That's My Jam' (Estreno - 2/10)

- 'La Mesías' (Estreno - 11/10)

- 'Billy el Niño' (Temporada 2 - 25/10)

- 'Luz en la oscuridad' (Estreno - 31/10)

Estrenos de documentales

- 'Irlanda del Norte: 30 años de conflicto' (3/10)

- 'The Movies' (4/10)

- 'Eric Clapton: The Lady in the Balcony' (7/10)

- 'Magic Martínez. El último galope' (11/10)

- 'Helen Mirren, desafiante y majestuosa' (11/10)

- 'La tragedia de los Andes' (12/10)

- 'Carlos Vives y amigos' (14/10)

- 'Iván Ferreiro. Confesiones de un artista de mierda' (14/10)

- 'Merkel' (15/10)

- 'Bisbal' (17/10)

- 'Antiguas civilizaciones' (18/10)

- 'Todo sobre Almodóvar' (19/10)

- 'Antiguo Egipto en tren' (22/10)

- 'Ilegales 82' (28/10)

- 'Las guardianas del planeta' (28/10)

- 'La evacuación de Afganistán' (31/10)

- 'El algoritmo contra el crimen' (31/10)

- 'Vanesa Martín. Munay vivo' (Por confirmar)

- 'Planeta Tierra III' (Por confirmar)

Estrenos de películas

- "Project Wolf Hunting" (3/10)

- "Como Dios manda" (6/10)

- "La leyenda de Molly Johnson" (9/10)

- "En lo bueno y en lo malo" (10/10)

- "DC Liga de Supermacotas" (12/10)

- "Llaman a la puerta" (13/10)

- "Extraña forma de vida" (14/10)

- "Brian y Charles" (17/10)

- "Astérix y Obélix: El reino medio" (18/10)

- "Bajo terapia" (20/10)

- "Un lugar tranquilo 2" (22/10)

- "El extraño" (23/10)

- "La doncella (Sluzka)" (24/10)

- "El exorcista del Papa" (27/10)

- "Piscina infinita" (30/10)