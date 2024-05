El pasado 13 de mayo el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, envió una carta a Martin Österdahl, supervisor ejecutivo de Eurovisión, y Delphine Ernotte, presidente de la UER, tras conocer que se prohibieron las banderas de la Unión Europea en el Festival de Eurovisión 2024: "Demandaría que explicara el argumento detrás de esta decisión y atribuir la responsabilidad donde corresponda". La respuesta de la carta ha llegado, pero no por parte de los citados, sino del presidente de la UER, Noel Curran.

El director comienza su carta haciendo hincapié en la diversidad que fomenta el festival: "". En el escrito también se enorgullece de "organizar un espectáculo realmente inclusivo de entretenimiento que es el más visto (no deportivo) de Europa" y cuenta que su objetivo es siempre innovar y mejorar el festival a través de sus valores junto a la delegación anfitriona.

Por otro lado, ha respondido a la pregunta del vicepresidente: "Queremos aclarar que no había una prohibición expresa de la bandera de la UE en Eurovisión y eso se ha podido ver en las ediciones anteriores". No obstante, Curran concreta que el enfoque que utilizan para la admisión de las banderas suele ser "solo la de los países participantes y la bandera arco iris". Además, admite que "como resultado del delicado contexto de la política global y los graves riesgos de seguridad del lugar, la lista de banderas de los países participantes aceptadas, junto con todas las demás políticas de seguridad, se aplicaron más estrictamente en la entrada del lugar".

I appreciate the positive reply from @EBU_HQ regarding my concerns raised on the ban of the EU flag during the 2024 Eurovision Song Contest.



United by Music

United by our Flag ???????? #Eurovision pic.twitter.com/Bdh3Ldk7xL