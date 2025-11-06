Eurovisión 2026 pesca en 'Love Island' a su primera representante en plena incertidumbre con Israel

Por Redacción | |

Tras la noticia del regreso de tres países balcánicos al Festival de Eurovisión 2026 y con la incertidumbre de la participación de Israel todavía sin resolver, el certamen ha avanzado también el nombre del primer representante que acudirá a Viena. Como es habitual, Chipre vuelve a ser uno de los primeros países en anunciar a su artista, comunicando que será Antigoni la que viajará a Austria en mayo de 2026.

Antigoni Buxton es una cantante y compositora británica de ascendencia grecochipriota que saltó a la fama tras participar en la octava temporada del reality 'Love Island' en 2022. A su vez, Antigoni es la hija de la chef y presentadora de televisión Tonia Buxton, conocida por formatos como 'My Greek Kitchen' en Discovery Channel.

Antigoni es una artista londinense

La joven de 29 años, que ha sido elegida por elección interna, ya tenía experiencia en la industria musical antes de su paso por el programa de citas, habiendo firmado con una discográfica a una temprana edad. Su estilo fusiona el pop con influencias mediterráneas y urbanas, tal y como se puede escuchar en temas como 'Lie Lie' o 'Meine', de la cual tiene hasta una versión en español.

Gonzalo Pinillos, representante de España en Eurovisión Junior 2025

Running order de Eurovisión Junior 2026

1. Malta

2. Azerbaiyán

3. Croacia

4. San Marino

5. Armenia

6. Ucrania

7. Irlanda

8. Países Bajos

9. Polonia

10. Macedonia del Norte

11. Montenegro

12. Italia

13. Portugal

14. España

15. Georgia

16. Chipre

17. Francia

18. Albania

El 13 de diciembre de 2025 se celebra en Georgia el Festival de Eurovisión Junior 2025 , una canción que bebe de los musicales, uno de los puntos fuertes del madrileño de 14 años, y que transmite la importancia de la lectura gracias a sus continuas referencias a obras y autores.

La Unión de Radiodifusión Europea anunció recientemente el orden de actuación de los países participantes de Eurovisión Junior 2025 y España pisará el escenario en el puesto número 14, mientras que Malta abrirá el show, Albania lo cerrará y Georgia, el país anfitrión, actuará justo después de nuestro Gonzalo Pinillos en el puesto 15.