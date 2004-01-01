Eurovisión renueva su logo para celebrar los 70 años del certamen

Eurovisión |

El Festival de Eurovisión ha decidido renovarse. A partir de hoy el logo del concurso de la canción más famoso de Europa será diferente al que nos acompañaba desde el año 2004 y refinado en 2014. Ahora esas letras serán más cursivas y más simples, buscando así ser algo más modernas y menos recargadas que las predecesoras, aunque pierden algo de personalidad.

Por otro lado, el corazón ya mítico de Eurovisión también cambia y se ajusta al resto del logo. Sin embargo, la forma del mismo sigue siendo igual para que este no pierda su esencia que recoge el carisma y la personalidad del festival de la canción. De esta manera se deja atrás toda la historia que tiene Eurovisión y se mira al futuro para seguir emocionando a todos los eurofans.

Además de ello, este año el renovado logo va a ir acompañado de un número muy especial, cuyo diseño esconde también algún que otro secreto. La próxima edición de Eurovisión es la número 70 y por ello ese número redondo estará presente con un diseño cuyo cero será un corazón de 70 capas. Cada una de ellas representa un año de concurso y de vida, al igual que si fuera el tronco de un árbol, cuyas experiencias dejan una muesca por cada año de existencia.

Martin Green, por su parte y como director del festival ha comentado: "Nuestro nuevo logotipo y apariencia han sido diseñados para hacer que la marca del Festival de la Canción de Eurovisión sea más clara en las plataformas digitales, (...) Comenzarán a ver más de nuestra nueva identidad de marca a medida que nos acercamos a la edición del próximo año y habrán más sorpresas y detalles (...)". Veremos qué más cosas tienen preparadas para esa edición que lentamente se nos echa encima y que albergará Austria.

Esta nueva imagen de marca ha sido creada por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) en colaboración con el estudio de marca británico PALS, que también trabajó en la estrategia de marca para Liverpool 2023. Como ocurre con cada cambio de imagen, las críticas no han tardado en llegar, calificándolo de despropósito. ¿Qué os parece el nuevo logotipo de Eurovisión?