Facebook Watch anuncia las fechas de estreno de 'Human Discoveries' y 'Limetown'

Los primeros dos años de vida de Facebook Watch están dado buenos resultados. La plataforma ha conseguido atraer a cerca de 140 millones de usuarios en su media diaria global, con un promedio de 26 minutos por día viendo vídeos de la compañía, según ha desvelado el portal Variety. Estos números los han conseguido gracias a los proyectos originales que la plataforma seguirá impulsando los próximos meses. Éxitos como el programa de Jada Pinkett Smith, "Red Table Talk", o la serie protagonizada por Elizabeth Olsen, 'Sorry for Your Loss'.

Jessica Biel en 'The Sinner'

Facebook Watch ha aumentado considerablemente su audiencia si comparamos los datos actuales con los que publicaron hace seis meses. En diciembre de 2018, la empresa anunció que alcanzaban los 75 millones de usuarios diarios, con 20 minutos diarios en promedio. De todos modos, las cifras que ha facilitado la compañía toman como referencia las visualizaciones de sus vídeos, que incluyen a todos los que vieron un mínimo de 60 segundos de contenido, lo que hace que sea difícil evaluar las estadísticas lanzadas por la empresa estadounidense.

Novedades con rostros conocidos

A lo largo del próximo verano y otoño Facebook Watch va a lanzar varios estrenos originales para afianzar al público. Entre las novedades más destacadas está la serie de Zac Efron, que se estrenará el 16 de julio y contará también con la participación de Anna Kendrick. Esta ficción de animación llevará por título 'Human Discoveries', y se centrará en los primeros pasos de la humanidad.

Por otra parte, la compañía contará con Jessica Biel para otro gran estreno, el de la serie 'Limetown', en la que la actriz se meterá en la piel de una periodista que estará detrás de una investigación relacionada con más de 300 desapariciones. Los diez episodios inéditos de 'Limetown' se verán en Facebook Watch a partir del 16 de octubre. Antes, el día 1 de octubre, Olsen estrenará la segunda temporada de 'Sorry for Your Loss'.

Además, Facebook Watch tiene otras series preparadas para ser lanzadas los próximos meses. La docuserie 'Curse of Akakor' que se verá el 11 de agosto en la plataforma, y el 11 de octubre saldrá a la luz el thriller 'The Birch'. Por otra parte, la compañía continuará con la segunda temporada de series como 'Five Points' (5 de agosto) o 'Huda Boss' (20 de agosto), entre otras.