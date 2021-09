La pandemia del coronavirus ha permitido que las Fallas vuelvan en 2021, aunque con restricciones sanitarias y un toque de queda que obliga a adelantar la famosa "Nit de la cremá". No obstante, todo es que haya paseado por las calles de capital valenciana habrá podido disfrutar de ninots llegados desde la pequeña pantalla: series españolas, personajes de series animadas y hasta representaciones de habituales televisivos acompañan a los curiosos y curiosas.

Fallas de 'La casa de papel', Valeria Vegas, Ironman y Eugeni Alemany

Coincidiendo con el estreno de la quinta parte de 'La Casa de Papel', Netflix ha representado a sus personajes con los famosos uniformes rojos y esas caretas de Dalí tan representativas. Con las armas entre sus manos, los visitantes no han podido obviar sacarse fotografías junto a la falla, que es una de las que más aparece en Instagram. Asimismo, también aparecen presentadores de televisión y un rostro muy familiar para los seguidores de 'Veneno'.

Por un lado, Eugeni Alemany, periodista en plantilla de la autonómica valenciana À Punt, ha tenido su particular ninot en las calles de la ciudad; no obstante, hay más personas que han agradecido ser parte de la festividad. Valeria Vegas compartió una instantánea con sus seguidores; "Ayer cuando me enteré me quedé alucinada, loca de contenta y además rodeada de valencianos ilustres", afirmó.

Las series de ficción animada guardan muchos adeptos de todas las edades, por eso, se ha visto entre avenidas y cruces una falla con Ironman, Elasticgirl (Helen Parr en "Los increíbles") o el espectacular Son Goku de 'Naruto'. Seguro es que los fans más acérrimos de estas producciones no querrían que el fuego alcanzase a sus personajes favoritos.

Más ninots televisivos

Además de las fallas destacadas anteriormente, los artistas que se dedican a crear estas obras de arte también saben cómo utilizar la ironía. De hecho, consiguen plasmarla a la perfección en sus ninots, tal y como ha ocurrido con una en la que Jorge Javier Vázquez, presentador habitual de Telecinco, está rodeado de carteles de programas que ha conducido y, además, luce una corona con el logo de la cadena.

Fallas de Jorge Javier Vázquez y de 'Epi y Blas'

Por otra parte, siguiendo con las fallas de carácter más infantil, nos encontramos con unos personajes que han acompañado a muchos niños durante su etapa más temprana frente a la pequeña pantalla: Epi y Blas de 'Barrio Sésamo'. Algunas de las personas que han visto este ninot han señalado que la postura de los dos guiñoles podría ser una reivindicación de la libertad sexual, tal y como lo ha sido la de las dos falleras besándose. No obstante, cabe recordar que en 2018, Frank Oz, el cocreador de Epi y Blas, señalaba que las marionetas no tenían ningún tipo de orientación sexual.