Fiama justifica su momento dramático en 'La isla de las tentaciones': "Estaba borracha"

En el octavo programa de 'La isla de las tentaciones' todos los espectadores estaban esperando ansiosos la hoguera de confrontación entre Fani y Christofer, pero el final del capítulo acabó mucho más movido de lo que se esperaba en un principio. La noche en la villa de las chicas fue todo menos tranquila, Fiama y Susana tuvieron un pequeño roce al inicio de la fiesta pero todo quedó ahí. Más tarde Susana y Lewis destaparían todo.

Fiama comenta con Fani el enfado que tiene por la acusación

Según contaron a sus compañeros, el ya expulsado soltero Julián les dio una información antes de empezar la convivencia: Fiama y Álex tendrían un pacto antes de entrar al reality, una estrategia creada de cómo se desarrollaría la aventura para ambos. Por lo tanto Susana y Lewis acusaron a Fiama de montaje. "No me creo nada, es una falsa", remataba la murciana. Momentos después ella misma fue a preguntarle a Fiama cuál era la versión verdadera de todo lo que se estaba hablando sobre el posible pacto. La canaria, en un inicio de llanto y muy ofendida por las palabras de su compañera, defendía que no tenía ni idea de lo que le estaba diciendo. "Yo aquí he hecho lo que me ha dado la puta gana y no entiendo ahora tanta mierda, ¿estamos flipando?", decía mientras que con aparente prisa empezaba a hacer la maleta para intentar irse.

"Estoy quedando como una falsa cuando lo único que he intentado es hacer las cosas bien, ya estoy harta", continuaba. Susana y Adelina, comentaban entonces que de cualquier modo no se creían que el comportamiento de Fiama fuera verdadero. "No voy a entrar en el circo de ella" o "si quiere montar el pollo hasta la una de la mañana que lo monte, pero ella sola", fueron algunas de las frases que comentaban entre ellas. Estas reacciones fueron las que más se aplaudieron en Twitter por los seguidores del programa.

Fiama comentando en Instagram mientras ve el programa

Las reacciones de la protagonista

En el mismo momento de la emisión del programa, Fiama opinaba desde casa por su cuenta de iIstagram lo que pensaba de su comportamiento aquella noche. Muy sorprendida y avergonzada por lo que estaba viendo, entre risas confesaba: "¡Que horror! Estaba borracha, es que lo admito así de claro, tenía un pedo de esos melancólicos, es que que voy a decir... Lo siento, madre mía". La chica se tomó bien los comentarios que pudimos leer en redes sociales y es que afirmó: "Solamente me voy a reír de mi parte de absoluta payasa y peliculera, porque hoy entiendo perfectamente que me pongan a parir. Hoy díganme lo que quieran, yo también lo haría". "De verdad les prometo que me quiero morir, tenia una película montada... Si parecía que me creía que estaba en 'Pasión de Gavilanes', que horror, que vergüenza por dios, lo siento", acabó disculpándose.