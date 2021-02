Fani estalla al escuchar lo que Rubén contaba de ella en 'La isla de las tentaciones 3': "Es un reventado"

La noche del lunes 8 de febrero, 'El debate de las tentaciones' emitió una nueva entrega en directo en Telecinco, con Sandra Barneda, que concluyó con la emisión de unas imágenes en las que Rubén Sánchez hablaba con sus nuevos compañeros de villa en 'La isla de las tentaciones 3' sobre Fani Carbajo, con quien mantuvo un idilio en la primera edición del reality, hasta que él decidió cortar la relación antes de abandonar el programa. Unas palabras que no sentaron nada bien a Carbajo, a raíz de las supuestas mentiras que el madrileño habría lanzado en su nueva etapa en el reality.

Fani Carbajo, atenta a las declaraciones de Rubén sobre ella en 'El debate de las tentaciones'

Ante la llegada de Rubén a Villa Montaña, las chicas de la tercera edición del reality se mostraron muy curiosas sobre su pasada relación con Carbajo durante su estancia en la isla. "No sé ve todo, pero los cuatro últimos días aquí era como: 'ya. Que nos conocemos desde hace quince días. Dame un poco de espacio, que estábamos muy guay'", relató el tentador, sobre sus últimos días de reality junto a Fani. Cuando una de las chicas le preguntó si "realmente te gustaba ella", Sánchez no dudó en responder con un rotundo "sí", para después explicar los motivos por los que había decidido rechazar el abandonar el reality con Carbajo. "Si no hubiera realmente hablado así de Christofer... porque si habla así de una persona con la que lleva siete años, ¿qué va a decir de mí después de quince días?", planteó el soltero, tras lo cual aseguró que "no lo veía venir". "Cuando vuelves a la realidad es una hostia. Pero si vives la experiencia, aquí te encuentras a ti mismo, cosas que no sabías de ti mismo", declaró Rubén.

El soltero manifestó entonces que, "si yo hubiera tenido una persona que lo deja con su pareja y realmente demuestra valores y un poco de educación hacia la otra persona, habría dicho: 'nos vamos juntos'". "¿Tú sabías lo que le había dicho ella en la hoguera de confrontación?", quiso saber una de las chicas, ante lo que Sánchez respondió que "sé lo que había dicho ella cuando no se grababa". Unas palabras que dejaron algo desconcertada a Fani tras escucharlas, momento en el que no vaciló a la hora de cargar contra el madrileño. "Quiero que explique cuáles son esas cosas que he dicho fuera de cámaras que yo no haya dicho ante las cámaras", demandó la colaboradora, para después recordar que el soltero había confesado en su última hoguera que no se iba con ella "porque le había sido infiel a mi novio". "¿En qué quedamos? ¿Era por cómo hablé de mí novio o porque fui infiel? Ubícate un poco, porque ando un poco perdida con este chico, cada día dice una cosa diferente", criticó Carbajo, cada vez más enfadada.

"Este señor te podría hacer papilla"

Fani y Kiko Matamoros, enfrentados por Rubén en 'El debate de las tentaciones'

"Ya no sabe cómo dejarme mal, cómo tirarme, cómo ponerse más medallitas y quedar por encima de mí y mejor", lanzó Fani, para después apuntar que ella "nunca he hablado de él ni para bien ni para mal", a excepción polideluxe que ambos protagonizaron junto a Christofer. "Jamás me ha hecho falta Rubén para sentarme en un plató de televisión y eso es lo que le pasa a él, que es un reventado de la vida. Le habría encantado que le llamaran, pero siempre lo hacían para hablar de mí, no de él", manifestó Carbajo, que se enzarzó en una disputa con Kiko Matamoros.

El colaborador defendía que Rubén había sido con ella "un caballero", dado que tenía información que el soltero le habría enviado sobre Fani que, de hacerse pública, "te dejaría por los suelos". Una afirmación que no achantó a Carbajo, quien lo animó a compartir dicha información. "¿Te crees que me va a sentar mal que Rubén o tú habléis mal de mí, cuando ya se ha dicho lo peor de mí en plató de televisión?", replicó la colaboradora, en medio de la discusión. "Te aseguro que si este señor quisiera hacerte papilla, lo podría hacer", defendió Matamoros, quien señaló que "te ha tapado muchísimas cosas que le has dicho".