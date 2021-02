Patri y Lester, pareja surgida de 'La isla de las tentaciones 2', esperan un bebé: "Nos llevamos una sorpresa"

La noche del lunes 8 de febrero, 'El debate de las tentaciones' comunicó una noticia sobre una de las parejas surgidas en 'La isla de las tentaciones': el hecho de que Patri y Lester Duque, expareja de Marta Peñate están esperando su primer hijo. Una noticia que no pilló desprevenida a la canaria, quien a pesar de no conocerlo, reconoció que se lo esperaba, cuando conectaron con 'Solos', donde Peñate acababa de ingresar.

Marta, Patri y Lester, tras conocerse la noticia en 'El debate de las tentaciones'

Antes de dar a conocer la noticia, el programa presentado por Sandra Barneda contactó con el reality de MiTele Plus, en el que Marta y Noel Bayarri estaban pendientes de la emisión, ambos cómodos y en pijama. "Tampoco me iba a maquillar para esta porquería de bombazo, que ya me lo espero", confesaba la exnovia de Lester, consciente de lo que podía encontrarse a continuación. Una intuición que no tardó nada en ser confirmada por el formato: Duque y Patri, la soltera con la que abandonó el reality tras romper con Peñate, iban a ser padres. "Maravilloso", comentó Marta, entre aplausos, para después confesar que "a mí, o me ponen en directo al ginecólogo, o no me lo creo". Unas palabras tras las cuales Barneda dio paso a la pareja protagonista de la noticia, quienes reconocían estar "muy contentos" a la par que "nerviosos".

"¿Era algo esperado?", quiso saber la presentadora, a lo que Lester respondió que "nos llevamos una sorpresa cuando nos dimos cuenta de lo que sucedía". "¿Se acaba de despertar o qué?", planteó el canario, cuando vio la imagen de su pareja en la pantalla del plató. "Como sabía que venías y me la repela, no me voy a maquillar para ti", replicó la aludida, tras lo cual cuestionó si "este embarazo es real, o es como el de noviembre, que todo era mentira". "Es real, está casi de seis, siete semanas", declaró el aludido, ante lo que Peñate demandó la ecografía, que la pareja ya había puesto a disposición del programa y que prometieron enviarle a la canaria, quien tuvo la oportunidad de acudir a felicitarles a plató, en pijama, dado que se encontraba en las instalaciones de Mediaset. "He estado muy nerviosa no, lo siguiente. He sufrido muchos vómitos, náuseas, cosas que son normales, y tengo a mi familia lejos", confesaba Patri, mientras Peñate acudía a su encuentro y los colaboradores les felicitaban y señalaban el hecho de que, quizás, era "demasiado pronto" para que dieran ese importante paso.

"Es un bebé y yo, ahí, no juego"

Patri y Lester se reencuentran con Marta Peñate en 'La isla de las tentaciones 2'

"Nadie daba un duro por nosotros y, al final, los hechos lo demuestran", defendió Lester, tras lo cual Patricia reconoció que "sí que es verdad que es pronto, llevamos poco tiempo", dado que su relación había arrancado en agosto de 2020, y no precisamente con buen pie por entonces. Fue entonces cuando Marta irrumpió en plató y realizó un curioso baile de felicidad ante la pareja. "Me siento supercontenta por ti", declaró la recién llegada, a su expareja, para después enredarse en una disputa sobre la aparente mentira sobre el mismo tema que Patri y Lester habían compartido tras el verano de 2020, al ver que a ella tardaba en bajarle la regla, tal y como ellos aclararon, y que resultó ser una falsa alarma. "Estoy en un momento superfeliz de mi vida y a los dos les deseo, y lo digo de corazón, que cuiden y quieran a ese bebé, que le den estabilidad", deseó Peñate, quien manifestó su inquietud porque era "muy pronto, pero no soy quien para decir cómo ni cuándo". "Por mi parte, enhorabuena. Es un bebé y yo, ahí, no juego", concluyó Marta, quien incluso se ofreció a ser la madrina de la criatura.

"Estuve meses haciéndolo con ella sin tomar precauciones, porque pensaba que era estéril", confesó Lester, cuando Barneda recalcó la importancia de tomar precauciones a la hora de mantener relaciones sexuales. La feliz noticia, sin embargo, se vio empañado por un mensaje que le llegó a Terelu Campos, en el que se afirmaba que Patri había estado en casa de una amiga después de enterarse de una supuesta infidelidad por parte de Lester. Algo que la pareja no negó, pero que achacaron a una confusión después de que Duque, para no preocupar a su pareja, la mintiera para ocultarle que se había ido a casa de unas amigas, donde el canario aseguró que no había ocurrido nada. "De ahí, a haber cuernos, es un paso", señaló el invitado, tras lo cual recibió un tirón de orejas de Kiko Matamoros por el asunto del toque de queda para evitar los contagios. "Lo importante es que tenemos las ideas claras y lo que diga la gente nos da igual", señaló Lester, antes de despedirse de los presentes, quienes recalcaron la importancia de la llegada de un bebé a sus vidas.