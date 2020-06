La tía de Fani Carbajo saca a la luz el pasado de esta como prostituta: "Le gusta vivir bien y el dinero"

La participación de Fani Carbajo en 'La casa fuerte' está siendo muy sonada, especialmente por sus peleas continuas con Oriana Marzoli, pero más sonadas están siendo las acusaciones que la participante de 'La isla de las tentaciones' le hiciera a su enemiga, asegurando que había trabajado como escort. Estas palabras se han vuelto en su contra y Miguel Frigenti ya se encargó de desvelar que Fani guardaba un secreto relacionado con esto en su pasado.

Christofer Guzmán y Fani Carbajo en 'La casa fuerte'

'Sálvame' consiguió hablar con Raquel, una de las tías de Fani, quien no tuvo reparo en afirmar que su sobrina había ejercido la prostitución junto a ella: "Mi marido me dejó tirada con mis hijos y lo hice porque lo tuve que hacer. Fani lo hizo porque le apeteció hacerlo". Además de desvelar que podían ganar entre 1000 y 1500 euros por noche, también relató que Christofer Guzmán agredió a Fani y fue ella quien estuvo de su lado, además de dejar claro que su pareja no sabe nada porque Fani no quería que se enterara.

Raquel se ha sentado en el plató para contar con más tranquilidad y detalle el supuesto pasado de Fani como prostituta. Esto ocurriría en torno a 2011, cuando Fani contaba con unos 25 o 26 años, tal y como desvela Raquel: "Nos lo contábamos todo, se pasaba el día en mi casa". Fani reaccionó muy bien a la profesión de su tía, llegando a decir que "quería probar si se gana tanto dinero". "No me sorprendió su reacción. Le gusta mucho vivir bien y el dinero", confiesa. La tía de Fani revela que intentó quitarle a su sobrina de la cabeza la idea de ejercer la prostitución, pues no tenía necesidad de ello. Sin embargo, esta decidió tomar sus propias decisiones, pidiéndole a Raquel que la llevara al chalé de Aravaca donde trabajaba.

¿Por qué lo cuenta ahora?

Aunque Fani lleva siendo famosa varios meses, Raquel se ha mantenido callada hasta ahora. Sin embargo, el trato que en las últimas semanas ha realizado la concursante de 'Supervivientes' a su familia ha sido lo que ha colmado el vaso para Raquel. "Se ha pasado mucho con mi familia, haciéndola mucho de sufrir", cuenta con dureza. "Si ella puede decir lo que quiera de todo el mundo, de su madre, de sus hermanas, y los demás no podemos decir las cosas... A eso es a lo que te expones". No obstante, el principal motivo de contarlo para la tía de Fani han sido las acusaciones hacia Oriana, aunque asegura que ella no fue quien filtró la información.