Fani y Rubén pasan la noche juntos en 'La isla de las tentaciones': "Ya que pase lo que tenga que pasar"

La noche del martes 21 de enero, 'isla' emitió una nueva entrega en la que los participantes, además de ver nuevas imágenes sobre sus respectivas parejas, también tuvieron su tercera cita en la edición. Una ocasión para la que Fani Carbajo volvió a decantarse por Rubén, por tercera vez consecutiva, mientras sus compañeras habían ido alternando en mayor o menor medida con los distintos chicos de la casa, algo que unió aún más a la pareja de Christofer Guzmán con el soltero.

Fani y Rubén comparten cama en 'La isla de las tentaciones'

"Ahora mismo lo que siento yo por Rubén es muchísimo cariño,me ha atrae muchísimo físicamente y me gusta", declaró Fani ante las cámaras, quien pudo disfrutar de una cita con el soltero en la piscina, donde compartieron incluso tumbona. "No le pondría un nombre todavía a esto", confesó Carbajo en su cita, en la que bromeó con Rubén con la posibilidad de considerarse "amigos con derecho a besos", dados los que ya habían compartido previamente. Un encuentro en el que Fani admitió tener las hormonas muy arriba, antes de que se arrojaran juntos a la piscina. "Estoy un poco caliente", reconoció entonces Rubén, quien señaló la "buena química" que existía entre los dos.

"Estoy un poco rayada, pero no es por ti", confesó Fani cuando se quedó a solas con Rubén, durante la noche. "Estoy aquí con un chico que me gusta, mi novio está allí y cada vez me apetece más estar contigo", prosiguió Carbajo, momento en el que el soltero se lanzó a besarla, antes de instarla a relajarse. "Cualquier momento que te rayes, o cualquier cosa, me lo dices. Pero no te quiero ver rayada, te quiero ver sonreír", declaró Rubén, de quien Fani destacó lo protegida que se sentía en su compañía, además de que supiera escucharla. "Se me está poniendo...", soltó el soltero, al seguir intercambiando besos con Fani, lo que provocó una carcajada por su parte antes de señalar que "ya lo veo, ya". "¿Quieres dormir conmigo?", planteó entonces Carbajo, quien ante las camas confesó que "me apetece dar un paso" con Rubén.

"Nos dejamos llevar"

Antes de compartir cama, la pareja se dio un baño en la piscina, donde continuaron besándose. "Estoy tan a gusto con Rubén, que llegó un momento en el que me quedé en blanco, olvidé dónde estaba y me dejé llevar", reconoció Fani, al recordar esos besos. "Ha sido maravilloso, porque lo sentía. Nos dejamos llevar y fue mutuo. Además, noté sus ganas. Me gustó", confesó Carbajo, quien acabó por rendirse ante lo que Rubén parecía hacerla sentir. "Que fluya. Ya que pase lo que tenga que pasar, porque mira, ya he metido la pata hasta el fondo, entonces ya cuesta abajo y sin frenos", observó la participante. "Quiero que Fani empiece a disfrutar, deje de pensar y que se deje un poco llevar", confesó por su parte Rubén, quien durmió abrazando a Fani. Una noche en la que además compartieron más besos. "Yo no le pongo fecha a lo que pase con Rubén, las cosas van viniendo y van surgiendo solas", declaró Carbajo.