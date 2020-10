'Sálvame' destapa el presunto montaje de Fani Carbajo y Christofer Guzmán

La relación entre Fani Carbajo y Christofer Guzmán se encuentra en la cuerda floja tras el "polideluxe" que ambos protagonizaron en 'Sábado deluxe' junto a Rubén Sánchez, el chico con el que Carbajo engañó a su novio en 'La isla de las tentaciones'. El 25 de octubre, Guzman aseguró en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez que se había ido de casa porque Fani le había pedido un tiempo, sin embargo, en 'Sálvame' pudimos ver este martes 27 de octubre unas imágenes de la pareja en las que estaban juntos de fiesta; una secuencia que podría desmentir su supuesta ruptura.

Fani Carbajo y Christofer Guzmán en una discoteca de Móstoles

El testigo que envió el vídeo al programa aseguró haber visto a Christofer y Fani actuando como una pareja normal en un reservado de un local de ocio nocturno en Móstoles. Este afirmó que ambos se besaron y no dejaron de hacerse fotos durante toda la noche. "Estaban como si no hubiese pasado nada", defendió el testigo de estas imágenes que se se captaron horas después de la entrevista de Guzmán en 'Sábado deluxe'. En la misma, él explicó que estaban viviendo una crisis, algo que dista mucho de lo que vemos. Cabe destacar que en la noche de esta fiesta, la exparticipante de 'La casa fuerte' publicó en sus redes sociales unas imágenes en la discoteca evitando que saliese su chico.

Cuando el vídeo salió a la luz, los colaboradores del programa no pudieron evitar sentirse "estafados" por la pareja, que no ha dejado de pisar platós en Telecinco exponiendo su crisis sentimental. Carbajo intentó justificar el vídeo y por ello le mandó un mensaje a Kiko Hernández en el que le explicaba que como tienen los mismos amigos y por eso comparten muchos momentos juntos. "Nos vimos en el garito, habrá fotos, pero cero actitud de pareja", afirmaba la exsuperviviente al colaborador del espacio, algo que no convenció demasiado a los tertulianos del magacín de Telecinco.

La relación más polémica del año

La primera edición de 'La isla de las tentaciones' estuvo marcada por la infidelidad de Fani Carbajo a Christofer Guzmán. Ambos protagonizaron los momentos más duros del programa y para sorpresa de muchos seguidores, Guzmán acabó perdonándoselo todo a su novia. Tiempo después les vimos participar juntos en 'La casa fuerte' y han visitado en infinidad de ocasiones algunos formatos de Telecinco hablando de la evolución de su relación.

Una unión sentimental que ahora está pasando por una fuerte crisis tras el "polideluxe" que ambos hicieron con Rubén, donde además las cámaras captaron una pelea de la pareja en directo. Hubo incluso quien vio tonteo entre Fani y el tentador en plató. Por ello, Christofer acabó marchándose sintiéndose humillado y desde entonces, la situación ha ido a peor... o eso creíamos. A lo largo de los días se ha ido desvelando más detalles de sus problemas sentimentales y es que incluso ella confesaba que no estaba enamorada al 100% de él. ¿Qué es lo que pasará después de estar imágenes?