Los creadores de 'Rick y Morty' explican por qué Rick no puede morir

'Rick y Morty' ha regresado ante la atenta mirada de sus millones de seguidores, que han esperado dos años para adentrarse de nuevo en el universo creado por Dan Harmon y Justin Roiland. Y además de mostrar una inevitable lucha contra el fascismo durante el primer episodio de la cuarta temporada, los guionistas han subrayado una vez más la capacidad de Rick para sobrevivir ante cualquier adversidad.

Rick encuentra la paz en 'Rick y Morty'

En el arranque del episodio, mientras está explorando un remoto planeta junto a Morty, Rick acaba siendo atravesado por una afilada roca. Evidentemente, el anciano muere en ese instante, pero tiene preparado un protocolo de resurrección que le lleva a instalarse aleatoriamente en clones de diversos Ricks de realidades paralelas. Esta estratagema responde al intelecto superior del protagonista, pero también a la forma en la que ha sido concebido por sus creadores.

"Sabemos que Rick prácticamente no puede morir... Bueno, no es verdad, porque la vida no tiene sentido, así que, ¿cuándo empieza o acaba? Se podría decir que no puede morir de maneras convencionales," asevera Harmon en el breve análisis de este primer episodio publicado por Adult Swim, para después dejar la duda en el aire: "Es como un vampiro... Hay maneras de matar a vampiros, hombres lobo y a Rick, pero no os lo voy a contar."

Preparados para cumplir

Teniendo en cuenta la renovación por 70 episodios más encargada por Adult Swim, resulta improbable que descubramos ese método para matar a Rick en el futuro cercano. Lo que sí veremos con asiduidad de ahora en adelante será la aparición de un querido personaje, Mr. Meeseeks, que podría regresar en repetidas ocasiones tras su irrupción en el estreno de la cuarta temporada. "Creo que veremos más a Meeseeks con el paso del tiempo," comenta el guionista del episodio, Mike McMahan, que en tono jocoso anticipa un cambio del título de la serie a 'Morty y Meeseeks'.