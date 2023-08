'Fargo' y 'American Horror Stories' ya tienen fecha de regreso

Por Alejandro Rodera |

FX ha puesto sus cartas sobre la mesa de cara a una temporada televisiva muy marcada por las huelgas de guionistas y actores. En primer lugar, la cadena de pago anunció esta misma semana que la duodécima entrega de 'American Horror Story', bautizada como 'Delicate', se estrenará el 20 de septiembre, pero lo hará dividida en dos bloques. Por su parte, la quinta y última temporada de 'Fargo', que aún no había confirmado su fecha de lanzamiento, ha tenido que descartar los planes internos de FX y finalmente verá la luz en noviembre.

Joe Keery en 'Fargo'

En primera instancia, se esperaba que los nuevos episodios comenzaran a emitirse en septiembre, como informa The Hollywood Reporter, pero. Al desplazar casi a finales de año este debut, los ejecutivos esperan que la huelga de actores ya se haya disuelto para entonces y que estrellas como Juno Temple . A caballo entre ambos estados, los diez capítulos seguirán a Dot, una mujer que está siendo perseguida por el sheriff Roy Tillma, aunque

Como suele ser habitual, la quinta temporada de 'Fargo' contará con un amplio reparto y su trama hilvanará numerosos enredos y misterios, los cuales se podrán disfrutar en España a partir del 29 de noviembre, cuando Movistar Plus+ empezará a brindar la última entrega de la antología de Noah Hawley. Además, desde FX también se ha confirmado que otro de sus originales, 'American Horror Stories', regresará en otoño. No obstante, el spin-off de 'AHS' no volverá con una tercera temporada al uso, sino que el nuevo bloque se ha configurado como un especial de Halloween de cuatro episodios que verán la luz el 26 de octubre en Estados Unidos. En España, la distribución de 'American Horror Stories' corre a cargo de Disney+.

Asesinato en el fin del mundo

La tercera ficción de FX que ha anunciado su fecha de lanzamiento ha sido 'A Murder at the End of the World', aunque en este caso se trata de su segunda cita con el público tras haber incumplido su plan inicial, que pasaba por ver la luz el 29 de agosto. Tras aquel retraso, el drama criminal se estrenará el 14 de noviembre en Estados Unidos. A cargo de la serie se encuentran los responsables de 'The OA', Zal Batmanglij y Brit Marling, que ahora ceden el protagonismo a Emma Corrin como una joven detective que irrumpe en un retiro de multimillonarios donde ha tenido lugar un asesinato.