'Fear The Walking Dead' desvela el motivo de la ausencia de Alicia en el 7x08

En el anterior capítulo de 'Fear The Walking Dead' Morgan acudió a Victor Strand rogándole que le dejara entrar en la torre para que June atendiera a la pequeña Mo. La extraña actitud de Strand no impidió que la niña recibiera los cuidados médicos necesarios e incluso sirvió como excusa para que Morgan y Victor mantuviesen un acercamiento que casi acaba en reconciliación. Y decimos casi porque al final se descubrió que todo era un plan de Morgan en el que intentó envenenar a Strand. La traición rompió por completo cualquier posibilidad de paz y, además, alentó a Victor a adueñarse de la paternidad de Mo por mucho que Morgan le prometiese a Grace que iba a hacer lo imposible para reunirse con ellas. No obstante, la mayor sorpresa llegó en los instantes finales, cuando Alicia por fin hizo acto de presencia encontrándose con Morgan tras su exilio de la torre.

En el octavo episodio de la séptima temporada de 'Fear The Walking Dead', titulado "PADRE", que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche a las 22:10 horas en AMC España, Alicia emplea la ayuda de Morgan para buscar un nuevo hogar para su gente, pero Morgan comprende rápidamente que la búsqueda es más complicada de lo que se imaginó. Además, Strand se interpone en el camino de ambos tratando de imponer su propia ley, todo ello mientras los secretos comienzan a salir a la luz.

La historia de Alicia durante su ausencia

Alicia en el 7x08 de 'Fear The Walking Dead'

Una de las grandes incógnitas de esta primera parte de la temporada ha sido el paradero de Alicia. La joven ha estado desaparecida desde un primer momento y no ha sido hasta la recta final cuando han desvelado qué ha sido de ella durante todo este tiempo. Eso sí, la espera ha merecido la pena porque su historia está plagada de sorpresas y giros inesperados. Para ponernos en situación, el propio episodio comienza en el momento en el que Teddy encerró a Alicia con la intención de que la joven liderada el nuevo comienzo, sin embargo, tuvo que pasar un tiempo y conocer a Will para que Alicia reaccionara y encontrara un objetivo. Además, también conoció a Arno y a sus compañeros, personas que también fueron llevadas hasta ahí por Teddy con la esperanza de ser guiadas por Alicia.

En este punto la figura de Will es primordial. Aquel personaje que apareció en el primer episodio rodeado por mucho misterio y que, aparentemente, no tenía tanta importancia ha resultado ser la clave en la historia de Alicia. Will fue quien explicó a la joven el significado de PADRE y quien la motivó a salir para encontrarlo. Sin embargo, lo que parecía una aventura emocionante se complicó cuando Alicia quedó atrapada en un túnel y fue mordida por un caminante, viéndose obligada a amputarse ella misma el brazo. Gracias a Will logró sobrevivir al recibir los cuidados médicos necesarios, convirtiéndose en su salvador. El joven hizo todo lo posible por cuidarla, demostrando sus sentimientos, aunque nunca llegó a verbalizarlos.

El significado de PADRE

Alicia y Will en el 7x08 de 'Fear The Walking Dead'

Como indicábamos, la figura de Will es mucho más importante de lo que podíamos esperar al inicio de la temporada. Él tenía la clave sobre PADRE al confirmar que se trata de un refugio que solo el senador y su familia conocían, por lo que Will nunca llegó a saber la ubicación exacta porque el senador falleció junto con el resto de sus compañeros y Will fue el único superviviente. No obstante, con la esperanza puesta en encontrar ese lugar seguro, Alicia utiliza al senador convertido en caminante para que le guíe porque está convencida de que será capaz de conducirle hasta su objetivo por mucho que ahora sea un caminante.

La obsesión de Alicia con encontrar PADRE es tal que le pide a Morgan que le acompañe, iniciando un viaje repleto de sobresaltos, tensión y secretos desvelados. De hecho, desde que comienza la andadura se pude intuir que algo va mal con Alicia, sospechas que se despejan cuando le muestra el estado de su brazo a Morgan y le confirma que un caminante le mordió y que no sabe a ciencia cierta si consiguió amputarse el brazo antes de que la infección se extendiera, por lo que no está segura de que su supervivencia esté garantizada. La narración de este suceso se realiza de forma intercalada entre las imágenes del presente y del pasado, lo que hace que la historia adquiera ritmo y que las sorpresas se ofrezcan al espectador de forma dosificada, aportando giros en los momentos indicados.

Comienza una nueva guerra

Victor Strand en el 7x08 de 'Fear The Walking Dead'

La aventura de Alicia y Morgan finaliza cuando descubren que el senador les ha conducido hasta la torre de Strand, por lo que la teoría de Alicia era errónea. Ahí la joven pierde toda esperanza y comprende que todo el esfuerzo realizado no ha merecido la pena. No solo ha puesto en peligro su vida, ha tenido que enfrentarse a Strand y ha perdido a Will, también ha tirado la toalla y no cree que sea la líder que la gente necesita. En este punto Morgan vuelve a ejercer de guía como nos tiene acostumbrados, intentando que Alicia recupere la fe en sí misma. Sin embargo, para romper con ese tono serio y emotivo, Strand hace acto de presencia para disculparse después de intentar matar a Morgan y de que Alicia fuese atacada por un caminante por su culpa. La joven descubre su brazo y Victor comprende que han sucedido muchas más cosas de las que imaginaba.

De nuevo, cuando parecía que teníamos confirmada una nueva tregua y que Alicia iba a trasladar a su gente hasta la torre con la promesa de Strand de asegurarles un refugio y un futuro, aparece en escena el caminante de Will. En este momento Alicia descubre que Strand lo mató y los espectadores conocemos la verdadera razón por la que Will se alejó. El joven nos hizo creer que fue desterrado, pero en realidad eligió marcharse para no interferir en la labor de Alicia, para no convertirse en un obstáculo para ella. Cuando Victor reconoce que Will le afirmó que estaba enamorado de ella, Alicia da un giro radical y declara la guerra a Strand, confirmando que no va a parar hasta conseguir arrebatarle la torre a Victor. La tensión de cara al próximo año está en su momento álgido y solo nos queda esperar para saber cómo continua esta batalla que solo acaba de comenzar.