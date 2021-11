Althea arriesga su vida por proteger a una persona en el 7x06 de 'Fear The Walking Dead'

En el anterior capítulo de 'Fear The Walking Dead' descubrimos qué había sido de Dwight y Sherry después de la explosión nuclear. La pareja ha afianzado su relación, demostrando que el amor puede triunfar hasta en los momentos más complicados. Además, conocimos a Mickey, una antigua luchadora que logró salir de la torre de Strand para ir en busca de su marido. Lamentablemente comprobó que el hombre se había convertido en caminante, pero esa trágica noticia dio paso al inicio de una nueva amistad y alianza de la mujer con Dwight y Sherry. Los tres inician un nuevo camino donde el objetivo consiste en dar con el paradero de Padre, una de las mayores incógnitas de esta temporada.

En el sexto episodio de la séptima temporada de 'Fear The Walking Dead', titulado "Reclamation", que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche a las 22:10 horas en AMC España, acompañamos a Morgan en la búsqueda de Althea, quien sigue con su objetivo de grabar con su cámara todas las historias que sean posible. Aunque ahora su misión se ha incrementado y también lucha por proteger a Isabelle, la piloto y soldado de la República Cívica Militar con la que estableció una fuerte conexión hasta el punto de enamorarse de ella. Sin embargo, las cosas se complican cuando descubren que han puesto una diana sobre su espalda.

¿Dónde ha estado Althea durante todo este tiempo?

Althea en el 7x06 de 'Fear The Walking Dead'

El personaje de Althea siempre ha sido un tanto enigmático. La cámara le ha servido como refugio para hacer que los demás hablen mientras ella esconde información sobre su vida privada e incluso sus sentimientos. De hecho, desconocemos muchas cosas de ella más allá de algunos datos y de que se enamoró por completo de Isabelle, la piloto y soldado de la República Cívica Militar. Sus sentimientos son tan fuertes que en un momento dado eligió marcharse para ir en su búsqueda, abandonando a los que se habían convertido en sus amigos. Por ese motivo estuvimos mucho tiempo sin conocer nada sobre su paradero, hasta este episodio en el que, por fin, nos han desvelado algunos detalles. El primero de ellos es que actualmente se ha separado de Isabelle y el tanque sigue siendo uno de sus refugios.

De este modo, gran parte del capítulo se basa en conocer más de cerca por qué Al actúa de la forma en la que lo hace al mismo tiempo que nos ofrecen pinceladas de esa etapa en la que se alejó del resto. Quizá no es un personaje con un fondo muy interesante, pero es uno de los que más se acerca a la República Cívica Militar y que conecta con el resto del universo de 'The Walking Dead'. Sin ir más lejos, los flashbacks que nos muestran los momentos que Al compartió con Isabelle y la forma en la que se abrió a ella carecen de relevancia más allá de demostrar que la mujer tiene sentimientos y no es tan fría como aparenta. Además, la historia de amor que representan tampoco es una de las más intensas ni emocionantes, aunque si guarda cierta emotividad porque al final acaban tomando decisiones y eligiendo su destino en base del amor que sienten la una por la otra.

Morgan y Grace le devuelven el favor a Al

Grace, Morgan y Althea en el 7x06 de 'Fear The Walking Dead'

Afortunadamente, la aparición de Morgan y de Grace añade más emoción al episodio, una tensión que incrementa cuando se desvela que la República Cívica Militar está buscando a Isabelle, cosa que influye directamente en Althea. Además, las mentiras se agregan para hacernos dudar de hasta qué punto Al está siendo sincera con Morgan y hasta dónde es capaz de llegar y de arriesgar su vida para ayudar a Isabelle. Asimismo, la incertidumbre de saber realmente dónde se encuentra Isabelle y el motivo que las ha llevado a separarse aporta cierto misterio. A todo ello hay que sumarle las escenas de mayor acción que tienen lugar cuando se produce un enfrentamiento directo con los soldados de la República.

En esta parte de la historia la República se representa como los enemigos, algo que no se aleja de la visión que aporta 'The Walking Dead: World Beyond'. En este caso, están buscando a Isabelle para acabar con ella y a los soldados no les importa si tienen que destruir a alguien más en el camino. De hecho, Morgan y Grace son retenidos y amenazados de muerte en un plan muy bien tramado por Al, que ha organizado esa farsa para atraer a los soldados hacia ella y así poder acabar con ellos. Ante de llegar a ese punto nos ofrecen algunas escenas intercaladas de acción en las que escapar de los disparos se convierte en la prioridad.

Entre todas esas escenas de mayor ritmo también nos encontramos otras en las que las conversaciones y las revelaciones son las protagonistas. En una de ellas Morgan acusa a Althea de anteponer siempre la cámara a las personas que tiene delante. Asimismo, vemos cómo Morgan tampoco confía plenamente en Al, pues se escapa de su entendimiento por qué los soldados son malos si uno de ellos ayudó a sus amigos a escapar de la explosión. Sus dudas también implican a Al, pues Morgan sospecha que su amiga tiene un propósito mayor que el que dice, dando justo en la tecla y haciendo que Althea confiese quiénes son los soldados y confirme que Isabelle sigue viva y conoce su paradero.

Isabelle y la República Cívica Militar

Althea y Morgan en el 7x06 de 'Fear The Walking Dead'

Gracias a la historia de Al hemos descubierto más detalles de la República, datos que probablemente resulten más curiosos para aquellos espectadores que no sigan todas las series de la franquicia. Para los que conocen algo más esta organización sirve para confirmar que sus intenciones nunca fueron buenas. Igualmente, hemos podido conocer un poco más a Isabelle y saber que sigue con vida y que ha renunciado a los privilegios que le otorgaba pertenecer a la República. Además, sabemos que esa renuncia se produjo por amor, es decir, por querer ayudar a Althea. Y aquí viene uno de los puntos más interesantes porque Al reconoce ante Morgan que no sigue con Isabelle porque ella no fue capaz de renunciar a todo por amor.

La historia podría tener un final agridulce, pero Morgan vuelve a sacar a relucir su faceta de mediador y obliga a Althea a concederle una entrevista como forma para quedar en paz después de deberse favores de forma mutua. Él ha conseguido que Althea comprenda que grabar historias con la cámara no es tan importante como estar con la persona a la que amas. Dicho y hecho, Al viaja hasta la cabaña en la que se refugia Isabelle y rompe la cámara ante ella como prueba de que también está dispuesta a renunciar a todo para acompañarla, una de las mayores muestras de amor que podría hacer. Por no hablar de que estar con ella también significa vivir huyendo de la República y arriesgar su vida a cada paso que den.