Exclusiva Ana Rosa Quintana ya tiene fecha para el estreno de la temporada 21 de 'El programa de Ana Rosa'

¿QUIÉN GANARÁ?

Así será la gran final del 'Grand Prix 2025' disputada entre San Sebastián de la Gomera y Cubas de la Sagra

Jorge Lorenzo y Adriana Torrebejano serán los padrinos de esta gran final.

Así será la gran final del 'Grand Prix 2025' disputada entre San Sebastián de la Gomera y Cubas de la Sagra
Por Sergio NavarroPublicado: Viernes 22 Agosto 2025 16:01 (hace 4 horas)

Aunque disfrutamos mucho viendo cada una de las pruebas del 'Grand Prix', no nos podemos olvidar que es una competición y ya ha llegado el momento de enfrentarnos a la gran final de la edición de 2025. ¿Lo bueno? Que sabremos qué pueblo gana. ¿Lo malo? Que ya termina esta temporada.

Tras varias competiciones y dos semifinales, el lunes 25 de agosto se celebrará esta final con los dos que han conseguido hacerse una plaza: los canarios de San Sebastián de la Gomera se juegan el trofeo contra los madrileños de Cubas de la Sagra. Y como siempre, dos famosos serán los encargados de ayudar a sus equipos.

Jorge Lorenzo y Adriana Torrebejano, en una prueba de la final del 'Grand Prix'

El equipo azul, San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife), contará con el expiloto de motociclismo y piloto de automovilismo Jorge Lorenzo como padrino. Y con la camiseta amarilla, Cubas de la Sagra (Madrid) estará amadrinado por la actriz Adriana Torrebejano.

Los aspirantes tendrán que enfrentarse al refrescante reto del 'Recoge cocos' en la piscina; a una partida de 'Baloncesto en pañales'; a los trepidantes 'Hámsters a la carrera'; y a clásicos como 'La patata caliente', 'Champions Prix' o 'El diccionario', que coronará al pueblo ganador de esta edición.

Lala Chus y Ángela Fernández prueban un juego de la final del 'Grand Prix'

El broche final

'El Grand Prix del Verano', capitaneado, como siempre, por Ramón García, esta vez en compañía de Lala Chus, Ángela Fernández, Wilbur y la Vaquilla, llega a su fin tras enfrentar a 10 pueblos de 10 comunidades autónomas en la competición más divertida del verano. En sus 7 entregas emitidas hasta la fecha, la edición firma una media del 12,1% y cuenta con 899.000 espectadores.

