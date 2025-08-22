Por Sergio Navarro |

Aunque disfrutamos mucho viendo cada una de las pruebas del ' Grand Prix ', no nos podemos olvidar que es una competición y ya ha llegado el momento de enfrentarnos a la gran final de la edición de 2025.esta temporada.

Tras varias competiciones y dos semifinales, el lunes 25 de agosto se celebrará esta final con los dos que han conseguido hacerse una plaza: los canarios de San Sebastián de la Gomera se juegan el trofeo contra los madrileños de Cubas de la Sagra. Y como siempre, dos famosos serán los encargados de ayudar a sus equipos.

Jorge Lorenzo y Adriana Torrebejano, en una prueba de la final del 'Grand Prix'

El equipo azul, San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife), contará con el expiloto de motociclismo y piloto de automovilismo Jorge Lorenzo como padrino. Y con la camiseta amarilla, Cubas de la Sagra (Madrid) estará amadrinado por la actriz Adriana Torrebejano.

Lala Chus y Ángela Fernández prueban un juego de la final del 'Grand Prix'

El broche final

Los aspirantes tendrán que enfrentarse; a una partida de 'Baloncesto en pañales'; a los trepidantes 'Hámsters a la carrera'; y a clásicos como 'La patata caliente', 'Champions Prix' o 'El diccionario', que coronará al pueblo ganador de esta edición.

'El Grand Prix del Verano', capitaneado, como siempre, por Ramón García, esta vez en compañía de Lala Chus, Ángela Fernández, Wilbur y la Vaquilla, llega a su fin tras enfrentar a 10 pueblos de 10 comunidades autónomas en la competición más divertida del verano. En sus 7 entregas emitidas hasta la fecha, la edición firma una media del 12,1% y cuenta con 899.000 espectadores.