Tras varias competiciones y dos semifinales, el lunes 25 de agosto se celebrará esta final con los dos que han conseguido hacerse una plaza: los canarios de San Sebastián de la Gomera se juegan el trofeo contra los madrileños de Cubas de la Sagra. Y como siempre, dos famosos serán los encargados de ayudar a sus equipos.
Jorge Lorenzo y Adriana Torrebejano, en una prueba de la final del 'Grand Prix'
El equipo azul, San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife), contará con el expiloto de motociclismo y piloto de automovilismo Jorge Lorenzo como padrino. Y con la camiseta amarilla, Cubas de la Sagra (Madrid) estará amadrinado por la actriz Adriana Torrebejano.
Lala Chus y Ángela Fernández prueban un juego de la final del 'Grand Prix'
El broche final
'El Grand Prix del Verano', capitaneado, como siempre, por Ramón García, esta vez en compañía de Lala Chus, Ángela Fernández, Wilbur y la Vaquilla, llega a su fin tras enfrentar a 10 pueblos de 10 comunidades autónomas en la competición más divertida del verano. En sus 7 entregas emitidas hasta la fecha, la edición firma una media del 12,1% y cuenta con 899.000 espectadores.