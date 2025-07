'First Dates', el espejo del amor y la diversidad en televisión

Por Fernando S. Palenzuela |

, y es justo en ello en lo que se apoya ' First Dates '. Desde sus orígenes en Reino Unido, allá por 2013, el formato no ha dejado de reunir a personas que buscaban una conexión sincera y una pareja con la que compartir tiempo y vida, y este mismo planteamiento lo adaptó Warner Bros. ITVP España en nuestro país en 2016 con un importante e innovador giro:

De esta forma, España no solo era el segundo país en producir 'First Dates' de los 27 actuales que cuentan con él, sino también el primero que asumía este reto. "Nos obligó a replantear por completo la producción: desde el ritmo de grabación y el enfoque del casting, hasta la estructura narrativa de cada cita y la configuración del equipo técnico y creativo", revela Isabel Navarro, productora ejecutiva de 'First Dates' y directora de casting de Warner Bros. ITVP España.

Laura Boado, Matías Roure, Cristina y Marisa Zapata forman el staff de 'First Dates', capitaneado por Carlos Sobera

Desde su estreno en nuestro país, 'First Dates' ha superado las 2.100 entregas en las que se han dado cita cerca de 21.000 personas. Además, ostentan la marca de un 65% de acierto en sus uniones, que ha derivado en una decena de bodas y once niños nacidos de las historias de amor que surgieron en el restaurante. "Lo primero que buscamos es que las personas vengan con ganas de encontrar el amor", explica Navarro.

"Las personas que vienen al programa son reales de carne y hueso, son muy particulares, muy especiales, muy generosas también porque cuentan todo sobre su vida y sus sentimientos", comenta Carlos Sobera, presentador del programa, que afirma que 'First Dates' es un espejo en el que se muestra la realidad sin entrar en juicios. "Da igual cómo pienses políticamente o cuál sea tu orientación sexual. Somos absolutamente libres de prejuicio y desde luego no juzgamos a nadie".

Un oasis en medio de la polarización

Abrirse a otras realidades, permitiendo que estas convivan con las formas tradicionales de amor, es lo que consigue que 'First Dates' "sea transversal", como puntualiza Sobera, que califica el programa como un "oasis" en medio de la "polarización desde todos los órdenes vitales" que estamos viviendo en los últimos años: "El discurso que 'First Dates' devuelve al espectador es un discurso enriquecido, de respeto, de tolerancia, de entendimiento". "Ayudamos a visibilizar realidades que, aunque existen, muchas veces no llegamos a conocer por nuestra propia burbuja social. Mostrarlas en televisión permite que el espectador las comprenda y normalice", defiende Isabel Navarro.

El restaurante de 'First Dates'

En todos estos años, la diversidad ha sido una seña de identidad en el programa, ya que por el restaurante se han dado cita parejas poliamorosas, personas bisexuales, asexuales, intersexuales, demisexuales, transgénero, no binarias, de género fluido y un largo etcétera. Además, también ha visibilizado otro tipo de realidades, apoyando la inclusión con especiales sobre el Día del Autismo, la diversidad funcional, el orgullo LGTBIQ+ o la tercera edad. Dentro de ese espejo de la sociedad, Carlos Sobera apuesta por el valor educativo que tiene 'First Dates': "Es bueno que los chavales vean este programa con este tipo de contenido porque nosotros no somos amarillistas y no buscamos la confrontación ni las historias tenebrosas. Es más, huimos de ellas".

Más de 100 personas en el equipo

Aunque 'First Dates' puede parecer sencillo, pues reúne a dos personas para tener una cita y descubrir si son compatibles, detrás hay un equipo formado por más de un centenar de personas. "El engranaje entre los distintos departamentos es clave. La dirección del programa hace una labor crucial de liderazgo, coordinación y supervisión de todo el proceso, marcando el tono y la visión creativa que debe tener cada entrega para mantener la esencia y frescura del formato", nos explica Isabel Navarro, que resalta también el intenso trabajo del equipo de casting para "conocer a fondo las historias, gustos, inquietudes y formas de ver la vida" de los comensales. "A partir de ahí, la redacción juega un papel esencial para encontrar el match perfecto. Todo comienza con esa búsqueda, ya sea espontánea o directa. Es en cierto modo el alma del formato".

Tampoco hay que olvidarse de los equipos de producción, realización y edición, esenciales para que todo esté perfectamente contado y que coordinan las 26 cámaras robotizadas y 8 cámaras fijas que capturan cada gesto sin interferir en la experiencia de los comensales. "Solo gracias a esta colaboración estrecha entre todos los departamentos se consigue crear un programa con alma propia, donde cada historia encuentra su espacio y cada cita tiene la oportunidad de ser especial", explica su productora ejecutiva.

'First Dates Hotel' fue una de las expansiones de la franquicia

Después de 9 años en emisión, 'First Dates' sigue asentado como uno de los programas de mayor éxito de Cuatro, algo difícil de lograr en una televisión tan fragmentada como la actual. "La fórmula, el gran atractivo del programa son las personas que vienen a 'First Dates' con sus historias particulares, con sus deseos, sus anhelos de encontrar el amor, de encontrar compañía, de combatir la soledad... Cómo abordan una primera cita, qué temas les resultan más escabrosos o a qué se atreven es muy atractivo para el espectador", asegura Carlos Sobera. "Cada persona es un mundo y eso hace cada día distinto. No se termina nunca de perder la frescura y eso es lo que atrapa al espectador".

Por su parte, Isabel Navarro alude a que estamos ante un "programa universal": "El amor toca a todo tipo de público. Además, hay sinceridad en cada cita. El espectador quiere saber si los participantes conectarán, si volverán a verse... Y también hay empatía. Eso genera fidelidad, porque cada día hay una nueva oportunidad de ver una historia diferente, pero igual de humana".

La expansión de la franquicia

El universo de 'First Dates' ha ido más allá de la tira diaria de cada noche. Gracias a sus buenos resultados, la franquicia se ha expandido con spin-offs no solo en otros territorios, sino también en España. Cuatro emitió 'First Dates Café', pero el formato también dio el salto al prime time con 'First Dates Hotel' y 'First Dates Crucero', que se desligaban de la versión del access para mostrar una visión más completa de la cita.

"En esos formatos podemos enseñar la precita. Luego llega la cena y, tras ella, un entorno más íntimo donde pueden profundizar en su conexión. Esto le da al espectador una experiencia más global, más desarrollada, y le permite conocer mejor a los personajes", explica Navarro. "Permiten conocer universos nuevos e incorporar perfiles distintos, que no se hubiesen animado a venir al restaurante, pero que sí que se animan en unos contextos diferentes donde también se pueden dar situaciones más atrevidas y transgresoras", completa Sobera.

