En ' First Dates ' hay citas que pasan desapercibidas y otras que se convierten en verdadero cine.pertenece, sin duda, a este segundo grupo. Ella, una valenciana de 56 años con cero pelos en la lengua; él, un camionero jubilado de 60 años con ganas de enamorarse. Desde que se vieron, la química fue evidente y ambos demostraron que su cita prometía.

Ruth llegó al restaurante más famoso de Mediaset buscando a su particular Richard Gere. Sin embargo, Juan Carlos no era lo que tenía en mente físicamente, pero le dio una oportunidad. Ella valoró su estilo juvenil, mientras que él no pudo evitar confesar que se "esperaba algo peor". Ambos descubrieron que habían vivido en el mismo barrio y que los dos estaban más que dispuestos a compartir muchas más cosas juntos. Cuando llegó el turno del juego del "Rasca del amor", lo confirmaron.

Juan Carlos se sorprende ante las confesiones sexuales de su cita

"¿Lo más salvaje que he hecho a lo largo de tu vida?" fue la pregunta picante que salió y que la soltera no dudó en responder. "Volver de Sevilla con mi marido y hacerlo en el autobús, con mis suegros", soltó Ruth sin pelos en la lengua. Juan Carlos, aunque sorprendido, tampoco se quedó atrás, él decía que lo había hecho en "la escalera, ascensor, en la playa de día...". Como si una competición de confesiones se tratase Ruth siguió diciendo que: "A mí me gusta que me miren". Y sentenció revelando: "No tengo asco a nada".

La velada avanzó entre juegos, piropos y una clara subida de temperatura. Ruth dijo sin rodeos que nunca había probado "la cubana", pero era algo que sin duda quería hacer. Según dijo, ella todavía no lo había practicado porque no tenía "pecho suficiente", lo que provocó una carcajada de la soltera. Juan Carlos, encantado con su soltura y naturalidad, no dudó en decirle lo mucho que le gustaba cómo estaba yendo la cita. ¿Acabarán juntos estos solteros tan atrevidos?

Ruth y Juan Carlos bailan al ritmo de Julio Iglesias en su cita de 'First Dates'

Un final que sabe a comienzo

Tras este sinfín de confesiones, ya en el reservado, el programa les propuso un beso dulce, pero Ruth decidió no darlo en los labios. ¿La razón?: "La boca la tengo postiza entera". Lejos de incomodarle, a él le pareció un gesto sincero que incluso valoró positivamente. Entre risas, baile lento a ritmo de Julio Iglesias y miradas cómplices, Ruth y Juan Carlos abandonaron 'First Dates' dispuestos a seguir conociéndose. "Nos vamos entendiendo", resumía él.