Fiscalía pide un año y medio de cárcel para el hombre que agredió a una reportera de Cuatro en directo

Por Alejandro Burrueco Marín |

El 12 de junio de 2023 la reportera Isa Balado del programa de Cuatro 'En boca de todos' fue intimidada en directo por un desconocido que además le tocó el culo. Ahora la Fiscalía pide un año y medio de cárcel para el hombre, atribuyéndole un delito de agresión sexual. "Vaya culo tienes", le dijo a Balado antes de agredirla, para luego volver y tocarle el pelo también sin su consentimiento.

Detención del agresor por parte de la Policía

", tuvo el valor de contestar la periodista mientras informaba del asesinato cometido en uno de los locales de Tirso de Molina, en la calle Duque de Alba de Madrid. El Ministerio Público añade a la pena de cárcel, que no supone una entrada obligatoria en prisión,

La Fiscalía afirma que el agresor tocó el glúteo de la víctima "con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos y sin consentimiento de la señora". Además, añade que causó una "situación de intimidación", ya que se mantuvo al lado de la víctima durante un tiempo prolongado, sin importar que se le estuviese viendo en directo. "No es cosa mía. Está haciendo lo mismo con todas las chicas. Es muy desagradable y más cuando te encuentras trabajando", añadió Isa Balado cuando volvieron a conectar con ella.

???????????? AGRESIÓN SEXUAL EN DIRECTO a nuestra reportera @IsaBalado: "¿De verdad me tienes que tocar el culo?"

Y tremenda reacción de @Nacho_Abad: "¡Pásame a este tío tonto!" pic.twitter.com/JOcbTLSFwI — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) September 12, 2023

Una actitud profesional ante la agresión

La periodista llegó a pedir perdón al presentador Nacho Abad tras lo sucedido, pese a que ella como víctima no había tenido ninguna culpa. "Tú estás haciendo tu trabajo, tan bien como haces siempre, y llega un imbécil y te toca el culo con ningún derecho. Me indigna", la defendía Abad tratando de consolar su mal trago y recordándole que ella no había hecho nada malo. De hecho, volvió a felicitar a Balado cuando minutos después realizó con éxito una entrevista a una de las vecinas de Tirso de Molina como si nada hubiese ocurrido, demostrando su profesionalidad.