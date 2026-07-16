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NUEVA TEMPORADA

'FoQ. La Nueva Generación' arranca el rodaje de su temporada 2 con el regreso de Angy Fernández

La serie de atresplayer inicia las grabaciones de su segunda temporada con el regreso del reparto principal y la incorporación de nuevos personajes.

'FoQ. La Nueva Generación' arranca el rodaje de su temporada 2 con el regreso de Angy Fernández
©Atresmedia
Por Fidel ConejeroPublicado: Jueves 16 Julio 2026 16:36 (hace 27 minutos)

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FoQ: La nueva generación

FoQ: La nueva generación

2025 - Act

España 1 temporada 8 capítulos

DramaTeenRomance

6,7

1 crítica

Popularidad: #0 de 0 Ranking FoQ: La nueva generación

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El instituto Zurbarán vuelve a abrir sus puertas. Atresplayer ha anunciado el inicio del rodaje de la segunda temporada de 'FoQ. La Nueva Generación', la continuación del universo de 'Física o Química', que regresará con nuevos conflictos entre sus protagonistas, varias incorporaciones al reparto y el esperado regreso de Angy Fernández, que volverá a interpretar a Paula, uno de los personajes más recordados de la ficción original.

La nueva entrega llega después del buen rendimiento obtenido por la primera temporada, que, según destaca Atresmedia, se convirtió en el mejor estreno de una serie original de atresplayer en los dos últimos años y logró una gran acogida entre el público menor de 30 años.

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Temporada 2 de 'FoQ, la nueva generación'
Temporada 2 de 'FoQ, la nueva generación'

El Zurbarán afronta un nuevo curso con nuevos personajes

La segunda temporada recuperará a la práctica totalidad del reparto juvenil encabezado por Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena, Miguel Fernández, Esther Mejorada, Santi Garzozi, Julia Camus, Carla Domínguez, Biel Castaño y Rocky, que volverán a dar vida a los alumnos del Zurbarán. También repetirán Itziar Miranda, Silma López y Alex Sie como parte del profesorado del centro.

A ellos se incorporan dos nuevos rostros. Víctor Pérez interpretará a Zac, un nuevo estudiante cuya llegada alterará el equilibrio del grupo desde el comienzo del curso, mientras que Carles Francino dará vida a Jacobo, el nuevo director del instituto.

También se producirá el regreso de Angy Fernández, que retomará su papel de Paula, personaje al que dio vida en la serie original y que se convirtió en uno de los más populares de 'Física o Química'.

Más eventos y una imagen "más cinematográfica"

La nueva temporada arrancará con los alumnos ya separados en los distintos bachilleratos que han elegido, una situación que pondrá a prueba la amistad que construyeron durante el curso anterior. A partir de ahí, los personajes volverán a enfrentarse a conflictos relacionados con la identidad, las relaciones afectivas, la diversidad, la familia o la polarización social, algunos de los temas que ya marcaron la primera entrega.

Atresmedia también adelanta que esta segunda temporada contará con una puesta en escena "más ambiciosa" y una imagen más cinematográfica. Además, la historia estará articulada alrededor de grandes acontecimientos que marcarán el desarrollo de los episodios, como una fiesta de Halloween, un baile al estilo de los institutos estadounidenses, una fiesta del semáforo o un viaje de team building.

La segunda temporada de 'FoQ. La Nueva Generación' vuelve a estar creada por Carlos García Miranda y producida por Buendía Estudios Canarias en colaboración con Boomerang TV para atresplayer.

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