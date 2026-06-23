Por Diego López |

Uno de los problemas del fútbol como deporte televisivo es la escasez de momentos de descanso en los que una televisión comercial puede enchufar anuncios. Sobre todo comparado con los deportes americanos, que tienen todo este concepto mucho más estudiado y optimizado.

Por eso, la FIFA se ha sacado de la manga las "pausas para hidratación" en este Mundial 2026: dos breves descansos en el medio de cada mitad del partido para que los jugadores se hidraten debido al calor estadounidense, y de paso las cadenas emisoras hidratan también sus cuentas corrientes.

Debido a la novedad del invento, no todas las emisoras se han lanzado a aprovecharlas económicamente, pero una de las que sí lo ha hecho ha sido Fox Sports, cadena que ostenta los derechos del Mundial 2026 en Estados Unidos junto a Telemundo.

Allí, estas pausas para hidratación se han convertido en. Los anunciantes pagan, y el interés por el Mundial ha hecho que Fox haya conseguido venderlo entero.

Basta con hacer cuentas: entre 2,5 y 9 millones por partido, y más de 500 millones para todo el campeonato, que algunos expertos elevan a los 600 millones. Estaríamos hablando de más de lo que Fox pagó por los derechos de la emisión (se estiman unos 400 millones). Y no hay que olvidar que esto solo incluye las pausas para hidratación, no el resto de espacios publicitarios que habitualmente se venden con el fútbol.

Aunque Estados Unidos nunca ha sido un país aficionado al fútbol, parece que las cosas están cambiando. Un deporte muy popular entre inmigrantes, la celebración del torneo en suelo local y la presencia de grandes estrellas internacionales están disparando la audiencia de este mundial en Estados Unidos. El partido del combinado americano frente a Australia del pasado viernes superó los 15 millones de espectadores aun emitiéndose en una cadena de pago.

Las pausas de hidratación están aquí para quedarse

Si una cosa ha quedado clara de todo este experimento es que las pausas de hidratación han llegado para quedarse. Este invento de la FIFA ha resultado ser un éxito que, además, tampoco es especialmente intrusivo en el encuentro y permite a las cadenas que optan por no emitir anuncios cubrir el breve hueco con narración sin demasiados problemas.

No es la única novedad de este Mundial, que también ha ampliado el número de selecciones participantes de 32 a 48, convirtiéndose en el torneo más largo de la historia para delicia de todas las cadenas que ostentan sus derechos de emisión, y que cuentan con hasta 40 partidos adicionales.