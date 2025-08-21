Por Julia Almazán Romero | |

y uno de sus rostros principales, Frank Blanco , ha decidido dar la cara sobre la noticia. Después de ocho meses al frente junto a Verónica Dulanto , el presentador catalán se prepara para decir adiós a las tardes de Telecinco. En una entrevista, Blanco ha relatado

"Me enteré oficialmente estando en Tarifa, con un viento de Levante que te despeinaba", confiesa en Diez Minutos, recordando que la noticia le pilló de vacaciones. Aunque no fue un jarro de agua fría para el comunicador: "Lo esperaba a medias", asegura, consciente de que los discretos datos de audiencia hacían difícil que el formato continuase pese a haber logrado mejorar "un punto en el último año y medio".

Frank Blanco habla sobre la cancelación de 'Tardear'

En su repaso a esta etapa, el presentador ha querido destacar la experiencia positiva, aunque no siempre sencilla. "Hay tardes que se complican un poco. A veces estoy rodeado de una decena de personas y todas son muy buenas y quieren hacer su trabajo, pero deberían saber que no pueden hablar todas a la vez", explica con sinceridad.

Verónica Dulanto y Frank Blanco, en una tertulia de 'Tardear'

El futuro de las tardes en Telecinco

Por otro lado, Frank Blanco habla sin pelos en la lengua sobre la decisión de Mediaset y reconoce que no le sorprendió: ". Lo habíamos hablado". Aun así, tiene clara su intención de seguir vinculado a la televisión: ", aunque al final eso no depende de mí", zanja.

Con la marcha de 'Tardear', Mediaset reorganiza de nuevo su franja vespertina. El relevo recaerá en Joaquín Prat, que asumirá un nuevo magacín de corte político producido por Unicorn Content. La cadena busca así dar un giro a unas tardes que llevan dos años sin lograr estabilidad tras la despedida de 'Sálvame'.