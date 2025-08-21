FormulaTV
Frank Blanco narra sin filtros cómo se enteró de la cancelación de 'Tardear': "Lo esperaba a medias"

El presentador recuerda cómo se enteró de la cancelación del programa y admite que la decisión no le sorprendió del todo.

Frank Blanco narra sin filtros cómo se enteró de la cancelación de 'Tardear': "Lo esperaba a medias"
©Mediaset España
Por Julia Almazán Romero Publicado: Jueves 21 Agosto 2025 11:13

El adiós de 'Tardear' ya es un hecho y uno de sus rostros principales, Frank Blanco, ha decidido dar la cara sobre la noticia. Después de ocho meses al frente junto a Verónica Dulanto, el presentador catalán se prepara para decir adiós a las tardes de Telecinco. En una entrevista, Blanco ha relatado cómo se enteró de la cancelación y cómo encara lo que viene.

"Me enteré oficialmente estando en Tarifa, con un viento de Levante que te despeinaba", confiesa en Diez Minutos, recordando que la noticia le pilló de vacaciones. Aunque no fue un jarro de agua fría para el comunicador: "Lo esperaba a medias", asegura, consciente de que los discretos datos de audiencia hacían difícil que el formato continuase pese a haber logrado mejorar "un punto en el último año y medio".

Frank Blanco habla sobre la cancelación de &#39;Tardear&#39;

Frank Blanco habla sobre la cancelación de 'Tardear'

En su repaso a esta etapa, el presentador ha querido destacar la experiencia positiva, aunque no siempre sencilla. "Hay tardes que se complican un poco. A veces estoy rodeado de una decena de personas y todas son muy buenas y quieren hacer su trabajo, pero deberían saber que no pueden hablar todas a la vez", explica con sinceridad.

Por otro lado, Frank Blanco habla sin pelos en la lengua sobre la decisión de Mediaset y reconoce que no le sorprendió: "La cadena necesitaba un poco más para mantenerlo en parrilla. Lo habíamos hablado". Aun así, tiene clara su intención de seguir vinculado a la televisión: "Confío en que más pronto que tarde me veáis en pantalla, aunque al final eso no depende de mí", zanja.

Verónica Dulanto y Frank Blanco, en una tertulia de &#39;Tardear&#39;

Verónica Dulanto y Frank Blanco, en una tertulia de 'Tardear'

El futuro de las tardes en Telecinco

Con la marcha de 'Tardear', Mediaset reorganiza de nuevo su franja vespertina. El relevo recaerá en Joaquín Prat, que asumirá un nuevo magacín de corte político producido por Unicorn Content. La cadena busca así dar un giro a unas tardes que llevan dos años sin lograr estabilidad tras la despedida de 'Sálvame'.

