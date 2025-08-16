Por Sandra Alcaide Barrón |

La incógnita sobre la supuesta infidelidad de Sofía Suescun Kiko Jiménez sigue sin resolverse. A pesar de quedesde que salió la noticia,como Maite Galdeano o el propio Juan Faro,

El influencer ha decidido pronunciarse respecto al tema, primero en una conexión con 'Fiesta' y a las horas con 'Tardear'. A pesar de intentar no mojarse mucho con la situación, Juan Faro sí que ha sido contundente revelando algunas informaciones que, según él, son falsas y contando algunos detalles de su relación con Sofía Suescun.

Juan Faro hablando con 'Tardear'

En primer lugar, un reportero narraba cómo había sido su conversación junto al influencer con las cámaras apagadas. En este momento, el influencer le contaba que él no había filtrado nada pero sospechaba que podría tratarse de alguna amiga del círculo de Sofía Suescun que viajara junto a ellos en ese polémico viaje en el que empezaría esta supuesta relación. Además, tras esto le comentaba a el periodista que no solo es que no se siguiera en redes con la exconcursante de 'Gran Hermano', sino que ambos se tienen bloqueados.

"Estáis aquí todo el día, yo no estoy acostumbrado a estas cosas, me sabe mal no atenderos o ofreceros lo que queráis, pero más declaraciones yo no voy a dar", comenzaba. "Yo no soy nadie, no me creo esta gente que por seguirle los periodistas se creen famosos y súperexitosos. No me creo nadie, esto es un jaleo que llevará una semana, dos semanas, después se me olvidará, no vendrá la televisión y no me creo nadie para no atenderos y pasar de largo de alguien que está trabajando", declaraba a favor de los reporteros.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun años atrás, antes de estar inmersos en una crisis amorosa

Juan Faro insta a que se le pregunte a Sofía Suescun en lugar de a él

Juan Faro, al ser preguntado por los motivos del bloqueo en redes entre él y Sofía Suescun, seguía respaldándose en no dar más declaraciones, pero instaba a que ella sí lo hiciera: "Eso ya tenéis que estar en la casa de ella y preguntárselo". Sin embargo, en sus cortas y breves declaraciones a lo largo de su conexión con 'Tardear' sí ha dejado entrever algunas cosas: "A mí esto me da igual, no tengo pareja, ni tengo nada".