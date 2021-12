Muere el bebé de Nick Cannon ('The Masked Singer'), a los 5 meses por un cáncer cerebral

Duro golpe para Nick Cannon. El presentador de 'The Masked Singer' revelaba el 7 de noviembre de 2021 en su programa 'The Nick Cannon Show' el reciente fallecimiento de su hijo Zen, de cinco meses de edad, a causa de un cáncer cerebral: "Yo siempre noté que tenía tos y quise llevarlo a revisión. Tenía una peculiar forma de respirar", explicaba compungido el rapero, quien indicaba que al bebé se le había practicado una cirugía urgente para colocarle una válvula tras detectarle que padecía hidrocefalia, es decir, un exceso de líquido en las cavidades profundas del cerebro.

Nick Cannon

"Estuvimos esperanzados en ese momento y seguimos hacia adelante. Él todavía jugaba con sus hermanos y hermanas, aunque aproveché la oportunidad para abrazarlo a cada momento", proseguía entre lágrimas. Por desgracia, la intervención no salió cómo se esperaba y todo empezó a empeorar después del Día de Acción de Gracias: "Ese fin de semana hice un esfuerzo por pasar el mayor tiempo posible con mi hijo Zen. Nos levantamos el domingo y Alyssa y yo fuimos con él al mar. Después regresé a Nueva York para el show... Pero en el aeropuerto recibí una llamada para volver con él". Unas emotivas palabras que el presentador apenas podía pronunciar.

Asimismo, Cannon relataba cómo vivió el último abrazo con su bebé: "Me di la vuelta y no solo pudimos ver el amanecer, sino que también pudimos ver el atardecer". Por otro lado, el humorista, padre de siete hijos, quería hacer hincapié en la fortaleza mostrada por su pareja, Alyssa Scott, quien aún no se ha pronunciado en las redes sociales tras el fatídico suceso: "Nunca ha discutido ni se ha enfadado, se ha emocionado cuando tenía que hacerlo, pero además siempre ha sido la mejor madre y sigue siendo la mejor mamá posible", añadía el que fuera conductor de 'America's Got Talent'.

Gran legado familiar

El productor musical se casó en el año 2008 con Mariah Carey, con quien tuvo gemelos, Monroe y Moroccan. De igual modo, también es padre de un niño y una niña, Golden Salgon y Powerful Queen, fruto de su relación con la modelo Brittany Bell. Además, en 2020 vivió el nacimiento de sus dos mellizos junto a la DJ Abby de la Rosa. Zen era el primer hijo en común de Cannon y Alyssa. Tras el trágico final de su bebé, el rapero ha recalcado la importancia de disfrutar cada momento con los seres queridos: "Nunca sabes por lo que ese alguien está pasando, abraza a tu gente, abraza a tu familia, bésalos, diles que los amas".